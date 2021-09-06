Online kredi Kartı başvurusu nasıl yapılır?

İlandır

Nakit para taşımamak ya da ihtiyaçlarınıza daha kontrollü bir ödeme planıyla sahip olmak için kredi kartı almak istiyor olabilirsiniz. Amacınız ne olursa olsun kredi kartı almak için öncelikle bir başvuru sürecinden geçmeniz gerekiyor. Son yıllarda neredeyse tüm bankacılık işlemleri gibi kredi kartı başvurusu da online olarak gerçekleştirilebiliyor. İşte Bonus kredi kartı başvurusu süreci ve bu sürece dair aklınızdaki tüm soruların yanıtları...

Kredi Kartı Nasıl Alınır?

Kredi kartı başvurusu yapmadan önce birkaç noktayı netleştirmekte fayda var. Örneğin; başvuru yapabilmek için bazı kriterleri karşılamanız gerekiyor. Bu kriterlerden bazıları şöyle sıralanabilir:

? Başvuru yapacak kişinin 18 yaşını doldurmuş olmalıdır. Kişi 18 yaşını doldurmamışsa aile bireylerinden birinin kredi kartı sözleşmesi imzalaması gerekir.

? Kredi kartı başvurunuz, başvuru yaptığınız banka tarafından kredi notunuza göre değerlendirilir. Bu nedenle kredi notunuzun başvurduğunuz bankaya göre riskli seviyelerde olmaması şart.

? Yüksek limitli bir kredi kartı başvurusu yapacaksanız bankanızın istediği gelir belgelerini eksiksiz bir şekilde beyan etmeniz gerekir.

Tüm bunların yanı sıra bankanızın karşılamanızı istediği farklı kriterler de olabilir. Başvuru öncesinde tüm şartları öğrenebilir, daha sonra bir şubeden, bankanızın mobil uygulamasından ya da web sitesi üzerinden online olarak başvuru işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Kredi Kartı Limiti Nasıl Belirlenir?

Kredi kartı limitiniz başvuru yapılan banka tarafından belirlenir. Peki, bankalar kredi kartı limitini belirlerken hangi kriterleri göz önünde bulunduruyor? Örneğin; ilk kez kredi kartı başvurusu yapıyorsanız banka kartları ve kredi kartları hakkında yönetmeliğin ilgili maddesini bilmenizde fayda var. Yönetmeliğe göre ilk defa kredi kartı sahibi olacak kişinin toplam kredi kartı limiti ilk yıl kişinin aylık ortalama gelirinin iki katını, sonraki yıllarda ise dört katını aşamaz.

Ancak ilk kez kredi kartı başvurusu yapmıyorsanız yine bankanızın belirlediği kredi notunuz, aylık gideriniz ve benzeri kriterler göz önünde bulundurulur. Kredi notunuzu artırmak için mevcut borçlarınızı zamanında ödemeye dikkat etmeli, otomatik ödeme talimatları vererek hesabınızın aktif olduğunu göstermelisiniz. Tüm bunların yanı sıra kullanmadığınız kredi ya da banka kartlarınızı kapatmak da kredi kartınızın ait olduğu bankada notunuzun yükselmesine yardımcı olabilir.

Kredi Kartı Başvurusu Ne Zaman Sonuçlanır?

Kredi kartı başvurunuzu dilerseniz banka şubelerinden dilerseniz de online olarak yapabilirsiniz. Ancak online kredi kartı başvurusu yaptığınızda sürecin daha kısa olduğunu söyleyebiliriz. Örneğin; Garanti BBVA mobil uygulamasındaki "Başvurular" bölümünden anında kredi kartı başvurunuzu kolaycatamamlayabilirsiniz. Daha sonra Garanti kredi kartı başvuru sonucu takibini yine mobil uygulamadan ya da TC Kimlik numaranızı girerek Bonus web sitesi üzerinden yapabilirsiniz. Hangi kanal üzerinden başvurmuş olursanız olun en geç 1 hafta içerisinde sonucunu alabilirsiniz.

Hangi Kredi Kartı Daha Avantajlı?

Sizin için en iyi kredi kartı hangisi, bulmak istiyorsanız seçim yapmadan önce kriterlerinizi iyi belirlemelisiniz. Örneğin; seçtiğiniz kredi kartı acil durumlarda size yardım hizmeti sunuyor mu? Aklınızdaki soruları anında yanıtlayabilecek bir sistemi var mı? Kredi kartından havale/EFT ve nakit avans gibi konularda ödeme kolaylığı sunuyor mu? Tercihinizi bu gibi önemli soruların yanıtını verebilecek karttan yana yapabilirsiniz.

Bu noktada Bonus, taksitli para, limit artışı ve nakit avans gibi ödeme kolaylıkları sayesinde hayatınızı kolaylaştırabilir, sizin için en avantajlı kredi kartı olabilir. Ayrıca Bonus'un Acil Durum Yardım Hizmeti, Asistan ve Seyahat Hattı gibi ayrıcalıklarından da yararlanabilirsiniz.

Bonus Kredi Kartı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Bonus kartın avantajlarını öğrendiniz. Peki Bonus'lu olmak için yapmanız gerekenleri biliyor musunuz? Bonus karta en hızlı ulaşmanın yolu online kredi kartı başvurusu yapmaktan geçiyor. 30 saniye içerisinde Bonus kredi kartı başvurusu yapabilir, kartınız gelmeden sanal kartla alışverişe başlayabilirsiniz. Bonus'lu olduktan sonra ise size özel Bonus kredi kartı kampanyaları arasından seçim yaparak ayrıcalıklı hizmetin tadını çıkarabilirsiniz!