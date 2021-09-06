Milli Eğitim Bakanı Özer, yeni eğitim döneminin hayırlı olmasını diledi
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olması ve sağlıkla geçmesi dileğinde bulundu.
|06 Eylül 2021 11:12
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