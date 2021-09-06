MSÜ 2,5 aydır mülakat sonuçlarını açıklamıyor
|06 Eylül 2021 14:05
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Milli Savunma Üniversitesinde Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere; faaliyet takvimine uygun olarak, belirtilen niteliklerde sözleşmeli personel kadrolarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında, Bakanlar Kurulunun 06 Haziran 1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar konulu kararı çerçevesinde 200 sözleşmeli personel temini yapılacağı, personel temin dairesi tarafından duyurulmuştu.
Bu alım için başvurular, 01.04.2021 - 21.04.2021 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti.
7 Haziran'da başlayan mülakatlar 28 Haziran 2021 tarihinde son buldu.
Sözlü mülakatta sınav komisyonu tarafından 6 kriter üzerinden değerlendirilen ve 100 puan üzerinden 70 ve üzeri puan alan adaylar, nihai olarak değerlendirilecek ve her unvan için ayrı listeler oluşturulacak.
Çeşitli illere ataması yapılacak Aşçı, Berber, Terzi/Ütücü, Garson, Marangoz, Metal İşleri, Elektrik, Sıhhi Tesisat , Kaloriferci, Hizmetli, Boya/Badana, Çevre, Gıda, Şoför, Harita ve Kadastro branşlarından Tekniker, Teknisyen, Mühendis, Destek Personeli, Veteriner Hekim, Psikolog, Diyetisyen unvanları için sonuç bekleyen adaylar, yaklaşık 2,5 aydır sonuçları her gün açıklanacak umuduyla bekliyorlar.
Konuyla ilgili hiç bir açıklama yapılmazken geleceğe yönelik plan yapamayan sözleşmeli personel adayları mağduriyetin son bulmasını ve mülakat sonuçlarının açıklanmasını talep ediyor.
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