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Kazayı gördü, 112'den yardım istedi, yaralı kadın eşi çıktı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, bir motosiklet yayaya çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ile çarptığı kadın yaralandı. Kazayı uzaktan görüp 112'den telefonla yardım isteyen Ali Sural, kazada yaralanan kişinin eşi Deniz Sural olduğunu öğrendi.
06 Eylül 2021 11:20
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Kazayı gördü, 112'den yardım istedi, yaralı kadın eşi çıktı

Ayvalık'ın tek ana arteri olan Atatürk Caddesi üzerinde süratli olduğu belirtilen motosikleti sürücüsü S.Ü. o sırada bir balıkçıdan alışveriş yaptıktan sonra yolun karşısına geçmek isteyen Deniz Sural'a çarptı.

Sural'a çarptıktan sonra savrulan motosiklet sürücüsü S.Ü. de yolun karşısında bir başka araca çarparak durabildi.

Kazada motosikletin çarptığı 1 çocuk annesi Deniz Sural ağır, motosiklet sürücüsü S.Ü. de hafif yaralandı. Olay yerine gelen bir ambulansla Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Deniz Sural'ın vücudunun çeşitli yerlerinde kırıkların olduğu ancak hayati bir tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, 112 Acil Yardım ambulansının Gömeç ilçesinden olay yerine ulaşması nedeniyle yarım saat gecikmeli gelmesi vatandaşların tepkisini çekti. Kazayı uzaktan görüp, 112 acil yardım hattını arayan Deniz Sural'ın eşi Ali Sural ise kazazedenin eşi olduğunu öğrendi.
İhlas Haber Ajansı
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