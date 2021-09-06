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İç Anadolu'da tüm kademelerde yüz yüze eğitimin ilk ders zili çaldı

Niğde, Kırıkkale, Yozgat, Sivas, Kayseri, Kırşehir ve Nevşehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak hazırlıkların tamamlandığı okullarda tüm kademelerde yüz yüze eğitime başlandı.
06 Eylül 2021 11:29
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İç Anadolu'da tüm kademelerde yüz yüze eğitimin ilk ders zili çaldı

Niğde'de Kovid-19 nedeniyle okullarından ayrı kalan öğrenciler, arkadaşlarıyla buluşmanın heyecanını yaşadı.

Çocuklarını okula getiren veliler, okul bahçesine alınmadı.

- Kırıkkale

Kırıkkale'de yüz yüze eğitime başlanmasıyla öğrenciler sabah saatlerinde okullarının yolunu tuttu.

Şehit Piyade Üsteğmen Çelebi Bozbıyık İlkokulu'ndaki törene katılan İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, burada ilk dersin zilini öğrenciyle birlikte çaldı.

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler sınıflara alındı.

Tüfekçi, ders öncesi öğrencilere çikolata ikram etti.

Kırıkkale'de 256 okulda, 46 bin 427 öğrenci ve 4 bin 78 öğretmen ders başı yaptı.

Öte yandan, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri, Alparslan Türkeş Bulvarı Sanayi Kavşağı'nda öğrenci servislerini denetledi.

Ekipler, sürücülere Kovid-19 tedbirleri kapsamında alınan kararları hatırlatarak, kurallara uymaları konusunda uyarıda bulundu. Trafik polisleri de sürücülerin evraklarını inceledi.

- Yozgat

Yozgat'ta tüm okullarda yüz yüze eğitim başladı.

Okulun ilk gününde özellikle ilkokullarda öğrenciler, velileriyle birlikte okula geldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında velilerin okullara girişlerine izin verilmedi.

Öğrencilerden Ebrar Şaşmaz, AA muhabirine, okullar açıldığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Muhammet Ali Köksal da okulların açılmasından çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Arkadaşlarımı özlemiştim, onlarla buluşacağız. Virüs konusunda da tedbirli olalım." dedi.

Velilerden Zeynep Acer ise "Okulumuzun ilk günü, çocuğumuz heyecanlı. Her türlü tedbirin alındığını gördük." diye konuştu.

- Sivas

Sivas'ta da Kovid-19 tedbirleri alınarak tüm hazırlıkların tamamlandığı okullarda bugünden itibaren haftada 5 gün yüz yüze eğitime başlandı.

Aileler, sabahın erken saatlerinde itibaren çocuklarıyla okulun yolunu tuttu.

Öğrenciler, ilk ders zilinin çalmasıyla salgın kuralları çerçevesinde sınıflara alındı.

Fevzipaşa İlkokulu'nun da bulunduğu okullar bölgesinde araç ve insan yoğunluğu yaşandığı görüldü.

- Kayseri

Kayseri'de uzun süredir okullarından ayrı kalan öğrenciler, okulların açılmasıyla yeni eğitim ve öğretim dönemine başladı.

Beyazşehir İMKB İlkokulu'nda öğrenciler, okul bahçesine alınırken, anne ve babaların bahçeye girişine izin verilmedi.

1 Eylül'den itibaren 3 günlük uyum eğitimine katılan ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin heyecanlarını hala üzerlerinden atamadığı görüldü.

- Kırşehir

Kırşehir'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında öğrenciler okullarına kavuştu.

Dezenfekte edilen Gazi ve Şehit Süleyman Sevim İmam Hatip ortaokullarının bahçesinde sabah saatlerinde tören düzenlendi.

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından okul müdürleri, eğitim müfredatı ve alınan Kovid-19 tedbirleriyle ilgili öğrencilere bilgi verdi.

Öğrencilerin maske takmaya özen gösterdiği görüldü.

Kırşehir'de, yeni dönemde 40 bin 750 öğrenci eğitime başladı.

- Nevşehir

Nevşehir'de de aileler, sabahın erken saatlerinden itibaren çocuklarıyla okul yolunu tuttu.

İl genelinde 56 bin 491 öğrenci ve 4 bin 115 öğretmen okula kavuştu.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel de okulların başlaması nedeniyle Rauf Nail Akman İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrenci ve velilere hayırlı olsun dileklerini iletti.
Anadolu Ajansı
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