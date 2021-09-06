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Erdoğan: Yüz yüze eğitimi devam ettirmekte kararlıyız

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yüz yüze eğitimi devam ettirmekte kararlıyız" dedi.
06 Eylül 2021 11:36
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Programı'na katıldı.

Programda konuşan Erdoğan, "Yüz yüze eğitimi devam ettirmekte kararlıyız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İlk defa bu eğitim sezonunda okulla tanışmanın heyecanını yaşayan yavrularımıza başarılar diliyorum" diye konuştu.

'EĞİTİMİ KESİNTİSİZ SÜRDÜREBİLEN BİRKAÇ DEVLETTEN BİRİ OLDUK'

"Salgının yol açtığı sıkıntılara rağmen eğitim faaliyetlerini kesintisiz sürdürebilen birkaç devletten biri olduk" diyen Erdoğan, "Aşının etkinliğine dair bilimsel verilerin açıklanması yüz yüze eğitim konusunda bizi daha çok cesaretlendirdi" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aşılamada toplam doz sayısı 100 milyon sınırına doğru gidiyor" derken, "Aşı ile ilgili sosyal medya mecralarında yayılan bilgi kirliliğine vatandaşlarımız itibar etmemeli" şeklinde konuştu.

"EBA üzerinden gerçekleştirdiğimiz uzaktan eğitim ile bu dönemi geride bıraktık"

Önceki sene başlayan ve son 1,5 yıldır tüm dünyayı derinden sarsan koronavirüs salgını hayatımızdaki herşey gibi eğitimi de olumsuz etkiledi. Salgını kontrol altına almak için hemen her ülke sokağa çıkma yasağı dahil çok sert tedbirlere başvurdu. Türkiye olarak biz de virüsün öldürücü etkisinin yüksekliği sebebiyle geçtiğimiz dönemde ihtiyatlı davranmak zorunda kaldık. Öğretmenlerimizin, evlatlarımızın ve ailelerinin sağlığını tehlikeye atmamak için azami hassasiyet gösterdik. Bilim Kurulumuzun tavsiyeleri doğrultusunda salgının seyrine göre kimi zaman okullarımızı açarak ancak daha çok EBA üzerinden gerçekleştirdiğimiz uzaktan eğitim ile bu dönemi geride bıraktık.

Devletimizin tüm imkanlarını seferber ederek salgının yoğun seyrettiği dönemde evlatlarımızın eğitimden kopmamalarını temin ettik. 2 milyon tablet bilgisayarı öğrencilerimize ulaştırdık. Eğitim Bilişim Ağı dediğimiz EBA televizyon ve internet platformları ile uzaktan eğitimi yürüttük. TRT EBA ilkokul, TRT EBA ortaokul ve TRT EBA lise ile eğitimin devamını sağladık. EBA canlı dersleri devreye aldık.

"Aşının etkinliği yüz yüze eğitim için bizi daha çok cesaretlendirdi"

Türkiye'deki tüm cep telefonu abonelerine aylık 8 gb kadar EBA'ya erişim sağladık. Özellikle aşının etkinliğine dair bilimsel verilerin açıklanması, yüz yüze eğitim konusunda bizi daha çok cesaretlendirdi. Hazırlık sürecinde bilim insanlarımızın yanı sıra eğitimin tüm paydaşlarının fikrine başvurduk. Milli Eğitim Bakanlığımız ve Sağlık Bakanlığımız, okullarda alınması gereken önlemleri, yapılması gerekenleri birlikte belirledi. Hijyen, temizlik malzemeleri ve maske tedarikini sağlayarak velilerimizin çocuklarını güvenle okula gönderebileceği bir altyapıyı sağladık.

"Aşılamada toplam doz sayısı 100 milyon sınırına doğru gidiyor"

Yine bu süreçte farklı kaynaklardan aşı teminine önem ve öncelik veren vatandaşlarına yaygın, aşı imkanı sağlayan ülkelerin ilk sıralarında yer aldık. Gönüllülük esasıyla devam ettiğimiz aşılamada toplam doz sayısı 100 milyon sınırına doğru gidiyor. Halen birçok ülkenin kitlesel aşılamada ciddi sorunlarla karşılaştığını göz önüne aldığımızda bu tablo ülkemiz adına önemli başarıdır.

"Salgına karşı en etkili silahımız olan aşıyı da değerlendirmemiz şarttır"

Milli Eğitim Bakanlığında kurduğumuz dijital altyapı ile okullarımızdaki süreçleri, hastalığın seyrini yakından izliyoruz, izleyeceğiz. Yüz yüze eğitimi devam ettirmekte kararlıyız. Tüm velilerimizin ve çocuklarımızın özellikle müsterih olmasını istiyorum. Sırası gelmiş tüm vatandaşlarımı, en başta da eğitim camiamızı ve velilerimizi aşılarını olmaya davet ediyorum. Zorlayıcı yollara başvurmak istemiyoruz. Salgına karşı en etkili silahımız olan aşıyı da değerlendirmemiz şarttır.

Aşıyla ilgili özellikle sosyal medya mecralarından yayılan bilgi kirliliğine vatandaşlarımız itibar etmesin. Bugün uzun bir aranın ardından yeniden okullarına kavuşan evlatlarımız Türkiye'nin geleceğidir.

Eğitime harcanan her bir kuruşu ülkenin geleceğine yapılmış en önemli yatırım olarak görüyoruz.

Göreve geldiğimiz 2002 yılından beri eğitimi daima en öncelikli meselemiz olarak gördük. 2002 yılında Milli Eğitim bütçesi -gençler buna özellikle dikkatinizi istiyorum- sadece 7,5 milyar lirayken 2021 yılında bu rakam 147 milyar liraya yükselmiştir. Nereden nereye... Yükseköğretimi de dahil ettiğimizde eğitim bütçemiz 211 milyar lirayı aşıyor. Anne babalar okullar açılınca ders kitabı peşinde koşmasın diye okul kitaplarını ücretsiz dağıtıyoruz. Bakın biz, teksir kağıtlarıyla hazırlanmış kitaplardan okumayı... Onlar da tabii o teksir makinesinin mürekkepleriyle maalesef rezil hale gelirdi. Abilerimizden onları isterdik, vermezlerdi parayla. Vermezlerdi. Biz bunları yaşadığımız için dedik ki 'Yeni nesil aynı durumu yaşamasın.' Ve kuşe kağıtla kitaplarınızı hazırladık ve masaların üzerine, sıraların üzerine bunları koyduk. Ülkemiz genelindeki derslik sayısı neydi? 343 bin. Bunu nereye çıkardık? 601 bine taşıdık. Neden? Sınıflarımız hem kalabalık olmasın, sınıflarımızdaki öğrenci sayısı da ciddi manada azalsın.

2002 yılından bugüne kadar toplam 700 bin öğretmenimizin atamasını gerçekleştirdik. Öğretmen noktasında açığımız kalmasın. Bunu istedik. Cuma günü yaptığımız 20 bin öğretmen atamasıyla eğitim ordumuzu daha da güçlendirdik. Eskiden boş geçen dersler ya da farklı branş öğretmenlerinin girdiği dersler varken, hamdolsun artık bu tür sorunlar ortadan kalkmıştır.

"İmam hatip okullarını ve meslek liselerini diğer okullarımızla eşit hale getirdik"

Meslek liselerimiz 28 Şubat öncesi sahip olduğu cazibesine yeniden kavuşuyor. 28 Şubat zihniyetinin sırf imam hatiplerin önünü kesmek amacıyla eğitim sistemimizde açtığı bu derin yarayı, bir an önce tamamen kapatmamız gerekiyor. Yıllarca ötelenen, haksızlığa ve hukuksuzluğa maruz kalan imam hatip okullarını ve meslek liselerini diğer okullarımızla eşit hale getirdik.

Türkiye'nin 2023 hedefleriyle 2071 vizyonuna ulaşmasında mesleki eğitimin kritik rolünün farkındayız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüz yüze eğitimi devam ettirmekte kararlıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki programda yaptığı konuşmanın ardından öğrencilerle birlikte yeni eğitim-öğretim yılının ilk ders zilini çaldı.
Memurlar.Net
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