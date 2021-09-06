Oğlunu atayan rektöre 6 ay hapis cezası

Hakkari Üniversitesi Rektörü Ömer Pakiş, İlahiyat Fakültesi Dekanlığı döneminde, 28 adayı eleyip oğlunu araştırma görevlisi olarak atamıştı.

Mart ayında tespit edilen olayın ardından Kamu Denetçiliği Kurumu konuyla ilgili rapor hazırlamış ve sınavın iptalini istemişti. Ancak rektörlük sınavı iptal etmemişti.

Kamu denetçisi rapor hazırladı

Kamu Denetçiliği Kurumunun olayla ilgili hazırladığı rapora göre, Rektörün oğlu, ALES ve yabancı dil sıralamasında 31 kişilik listede 29'uncu sırada yer alıyordu. Rapora göre, başvuranlardan 19'u, transkrip belgesinde "mühür üzerinde imza olmaması, kaşenin imzasız olması" gibi gerekçelerle elendi. Kalan 12 kişiden 8'i sınava girmedi. 4 kişi ise üniversitenin yazılı sınavında 5-15 gibi puanlarla elendi. Elenen adaylar ise 84, 79 gibi yüksek puanlar alanlardı.

Soruşturma başlatıldı dava açıldı

Ardından Rektör Pakiş hakkında açılan soruşturmada Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı iddianamesini hazırladı. 5 Haziran 2020'de tamamlanan iddianamede, Rektör Pakiş'in, "görevini kötüye kullanmaktan dolayı" yargılanması ve görevden el çektirilmesini istedi. Ayrıca, jüri üyelerinin de yargılanması talep edildi.

Başlatılan soruşturma kapsamında dava açıldı. İlk duruşma ekim ayında görüldü, Pakiş'in savunması alındı ve duruşma 2021 Nisan ayına ertelendi.

Sözcü Gazetesinden Ali Ekber Ertürk'ün haberine yer alan habere göre, Hakkari 2. Asliye Ceza Mahkemesi Pakiş hakkında 6 ay hapis cezası verdi. Pakişle birlikte usulsüzlüğe imza atan juri heyetine de Görevi kötüye kullanmaktan 6 ay hapis cezası verildi. Hem rektörün hem de juri üyelerinin cezaları 5 aya düşürüldü ve ertelendi.