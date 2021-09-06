Yolcular şehirlerarası otobüslerde 'PCR testi zorunluluğu'ndan memnun
|06 Eylül 2021 12:27
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında şehirlerarası toplu taşımada "aşısı olmayana PCR testi zorunluluğu" nedeniyle İzmir'deki seyahat noktalarında da yolcuların aşı kartları veya PCR testi sorgulaması yapılmaya başlandı.
Türkiye'nin farklı kentlerine yolculuk için İzmir Otobüs ve Terminal İşletmeleri A.Ş'ye (İZOTAŞ) gelen yolculara bilet satış noktalarında HES kodu üzerinden, kişilerin aşılı/geçirilmiş hastalık (Kovid-19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapıldı.
Sorguda şartları tutmayanlara gerekli bilgilendirmeler yapılarak bilet satılmadı.
Vatandaşların çoğu uygulamadan memnun olduklarını söyledi.
Kars'a gitmek için bilet alan Şahin Topçu, AA muhabirine, kontrollerden memnun olduğunu ifade ederek, "Sonuçta kalabalık bir araca biniyoruz, yanımda kimin olacağı belli değil. Bence bu uygulama önemli, kimin hasta olduğunu veya aşı yaptırıp yaptırmadığını bilmemiz gerekiyor. Çünkü aşı önemli, o olmadan bu virüs bitmez." dedi.
Şanlıurfa'ya giden Süleyman Çoban da aşılarını yaptırdığı için bilet almada sorun yaşamadığını, uygulamanın gerekli olduğunu dile getirdi.
İsmini açıklamak istemeyen bir kişi ise oğlunun aşılarının tamamlanmamasından dolayı bilet alamadıklarını belirterek, "Tire'den Afyonkarahisar'a gitmek için geldik ama maalesef uygulamadan haberimiz olmadığı için bilet alamadık. Şok olduk." ifadelerini kullandı.
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