TOKİ'den konut ve iş yeri alıcılarına yönelik indirim kampanyası
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:- "Borcunun tamamını ya da en az yüzde 25'ini peşin ödeyen vatandaşlarımız yüzde 22 indirim kampanyasından faydalanabilecek"
|06 Eylül 2021 12:28
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ Başkanlığınca, borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik her yıl yapılan indirim kampanyasının yoğun talep üzerine bu yıl ikinci kez 21 Eylül'de tekrarlanacağını bildirdi.
Kurum, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Kampanyamızdan yararlanmak isteyen vatandaşlarımız, 21 Eylül-19 Ekim 2021 tarihleri arasında başvurularını yapabilecek. Borcunun tamamını ya da en az yüzde 25'ini peşin ödeyen vatandaşlarımız yüzde 22 indirim kampanyasından faydalanabilecek." ifadelerini kullandı.
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