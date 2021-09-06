1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İTO Başkanı patronlara seslendi: Maaşları gözden geçirin

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, uzun zamandır ara eleman sıkıntısından bahsettiklerini belirterek, "Bu aynı zamanda bir ücretlendirme, maaş sıkıntısıdır. Evet, Türk iş dünyası nitelikli ara elemana ödediği ücretleri bu dönemde gözden geçirmek, tekrar değerlendirmek durumunda." dedi.
06 Eylül 2021 12:43
+Aa- Yazdır
İTO Başkanı patronlara seslendi: Maaşları gözden geçirin

Avdagiç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iş dünyasının son dönemde sıklıkla dile getirdiği eleman sorunu ve mesleki eğitimin geliştirilmesine yönelik önerilerini paylaştı.

İstanbul'da 630 binden fazla işletmenin üye olduğu İTO'nun Başkanı Avdagiç, artık "ara eleman" değil, "ana eleman" tabirini de kullandıklarını ifade ederek, "İş dünyası, bugünden sonra bu seviyedeki yetenekli mavi yakalılarımıza, personelimize daha makul ücretler ödemek durumunda olacak. Ama büyük resme baktığımız zaman meslek liseleri ile meslek yüksekokullarının kapasitelerinin gözden geçirilmesi ve yeni teknolojilere uygun elemanlar yetiştirilmesi gereği üzerine daha çok düşünmeliyiz." dedi.

Avdagiç, ara eleman ücretlerinin gözden geçirilmesi konusundaki önerisini anlatırken, "Basit bir örnek vereyim; İstanbul'da bir genç, nasıl ki motorlu kurye olduğunda 7 bin-7 bin 500 lira kazanç elde ediyor. Bu şartlarda söz gelimi bir CNC operatörünü 4 bin-4 bin 500 liraya çalıştırmayı düşünmeniz çok rasyonel olmaz. Ara eleman ücretleri makul seviyeye getirilmeli." ifadelerini kullandı.

"Üniversite mezunu 6 ay kursa gidip CNC operatörü, ERP yetkilisi olabilir''

Şekib Avdagiç, üniversite mezunları için alternatif sanayi eğitimi önerisini aktarırken, üniversite mezunu ancak iş bulamayan, kendisine, ailesine ve iş dünyasına katkı sağlamak için alternatif yön arayanların mutlaka bulunduğunu kaydetti.

"Öncelikle bu gençlerin ortaya çıkmasını sağlayarak, onlara ulaşarak, ihtiyaçlarını ve arzularını karşılayacak şekilde, onları çok hızlı birtakım ikincil kurslarla mesleğe ve iş hayatına kazandırabiliriz" diyen Avdagiç, öğrencinin iş potansiyeli düşük bir bölüm okumuş olabileceğini ya da öğrendiklerini yeterli bulmayabileceğini söyledi.

Avdagiç, "Yeni mezun öğrenci, kendini emek sektörünün ihtiyaç duyduğu, talep ettiği mesleki alanlarda geliştirmek isteyebilir. Söz gelimi 6 ay kursa gidip CNC operatörü, ERP yetkilisi olabilir, kalite kontrolcü olabilir, nitelik gerektiren her görevi alabilir. Sanayinin ihtiyaç duyduğu tüm konularda lojistikten bakım işlerine kadar birçok alanda açık pozisyonlar var. Böylece hem gençlerimizin işsiz kalmasını önlemiş, reel piyasa gereksinim ve gerçekleriyle örtüşen bir çözüm üretmiş oluruz hem de iş dünyasının ihtiyaç duyduğu iş gücünü karşılamış oluruz." şeklinde konuştu.

Avdagiç, üniversite mezunlarının, alacakları ikincil eğitimle birlikte daha yüksek maaşla işe başlayacakları için iş hayatlarına daha nitelikli şekilde devam edebileceklerini söyledi.

"Kolay bir iş değil ama bunu toplum olarak başarmalıyız''

İTO Başkanı Avdagiç, "üniversite mezunları bu eğitimleri tercih etmeyebilir" düşüncesinde olanlar bulunabileceğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"'O kadar üniversite okudum, 6 ay da ilave eğitim aldım, sonra mavi yakalı olacağım' diye de düşünebilir. Bizim bu düşüncenin olumsuzluklarını ortadan kaldıracak, piyasada geçerli meslek sahibi olmanın önemini vurgulayan tanıtımlara ağırlık vermemiz lazım. Burada temel olan, insani şartlarda ve ücretlerde çalışma imkanının sağlanmasıdır. Gençlerimiz kendi gelecekleri için, ülkemizin geleceği için yeni bir dünya kurmanın kendi tercihleriyle mümkün olduğunu göreceklerdir."

Meslek liselerinin piyasa beklentilerine uygun olacak şekilde yeniden kurgulanmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Avdagiç, "Mesleki eğitimin müşterisi ağırlıklı olarak elbette iş dünyası. Özel sektörün çok yoğun bir şekilde mavi yakalı yetişmiş, üretime katkı verecek gençlere ihtiyacı var." dedi.

Milli Eğitim Bakanlığına yeni atanan Mahmut Özer'in mesleki eğitim konusundaki duyarlılığına şahit olduklarını belirten Avdagiç, "Piyasa beklentileri ile eğitim sisteminin çıktılarını eşleştirecek bir yapıyı hızlı ve etkin bir şekilde hayata geçirmemiz gerekiyor. Yeni Milli Eğitim Bakanımızın deneyimiyle mesleki eğitim konusunda sonuç odaklı adımlar atılacağına inanıyoruz." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
OVP'ye göre hazineden en fazla ödenek alacak bakanlıklar
06 Eylül 2021 13:44		 Borsa günün ilk yarısında yükseldi
06 Eylül 2021 13:08
Çeyrek altın ne kadar oldu?
06 Eylül 2021 12:51		 TOKİ'den konut ve iş yeri alıcılarına yönelik indirim kampanyası
06 Eylül 2021 12:28
Yolcular şehirlerarası otobüslerde 'PCR testi zorunluluğu'ndan memnun
06 Eylül 2021 12:27		 Dolar gün ortasında düşüşe geçti
06 Eylül 2021 12:11
Kiralık ev fiyatlarındaki artış Anadolu'ya yayıldı
06 Eylül 2021 11:45		 Veliler isyan etti! Okul servisine 'gizli zam'
06 Eylül 2021 11:20
TCMB faizi aşan Ağustos enflasyonunu nasıl yorumladı?
06 Eylül 2021 10:26		 OVP'ye göre enflasyon bu yılı yüzde 16.2 ile tamamlayacak
06 Eylül 2021 09:09
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:34 - Kadınlara para verip, falakaya yatırmış14:31 - 11 yıl önce 23 Nisan'da koltuğuna oturan gencin nikahını kıydı14:19 - Bakan Karaismailoğlu duyurdu: İstanbul'da metronun simgesi değişti14:10 - Rize'deki o okulda eğitim 1,5 ay gecikmeli başlayacak14:05 - MSÜ 2,5 aydır mülakat sonuçlarını açıklamıyor14:00 - THK Kayyum Heyeti Başkanı Aşçı istifa etti
13:59 - Hamsi yüzleri güldürdü palamut ise hayal kırıklığı yaşattı13:52 - Tekirdağ'da trenin çarptığı servisin sürücüsü tutuklandı13:44 - OVP'ye göre hazineden en fazla ödenek alacak bakanlıklar13:39 - 50 TL'lik halı izdihamı! Görevliler 'birbirinize zarar vermeyin' diye uyardı13:36 - Konut kiralarken 'kapora' dolandırıcılığına dikkat13:26 - Kömür diye aldı, göktaşı çıktı
13:25 - Alev Alatlı: Türkiye'nin karnı doydu13:17 - Yanan ormanlık alanlar iş makineleri tarafından dikime hazırlanıyor13:08 - Borsa günün ilk yarısında yükseldi13:05 - Okul önünde bekleyen ailelere anons: Evinize gidin12:54 - Düzce'de devrilen traktörün altında kalan çiftten biri öldü, diğeri ağır yaralandı
12:51 - Çeyrek altın ne kadar oldu?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Oğlunu atayan rektöre 6 ay hapis cezası
Kamu kurumları arasındaki ücret dengesizliği tekrar ortaya çıkıyor
Kripto hesabı buharlaştı: 240 bin dolar 4 dakikada kayboldu
Yeni atanan 20 bin sözleşmeli öğretmene güvenlik soruşturması yapılacak mı?
Adalet Bakanlığı sözleşmeli 26 Personel alacak
Sayıştay sınavsız atamalarla ilgili önemli bir karara imza attı!
Cem Küçük: Marketlerde fiyatlar can yakıyor, AK Parti çare bulmalı
MEB eski Personel Genel Müdürü Remzi Kaya vefat etti
Milli Eğitim Bakanı Özer: Yüz yüze eğitime katılım zorunlu
Taliban kabul ederse, tüm Afgan mülteciler ülkelerine geri gönderilecek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
hayırlı bir iş 2
molla kendini kolla 1
koltuğa yapışmak 3
aşk 2
müdür 2
kendini zıpkınlamak 1
tost 1
voleybolda avrupa 3.lüğü 1
windows 10 3
kafasına göre takılan insan 1
SON İLANLAR
Sincan Simya Kurs Merkezi öğretmen alacak
Adalet Bakanlığı sözleşmeli 26 personel alacak
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İğdır Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Uşak Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Galatasaray Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam