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CHP'li İl Başkanı hakkında taciz iddialarına ilişkin soruşturma

CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz hakkında, bir kadına sözlü tacizde bulunduğu iddiasıyla soruşturma başlatıldı.
06 Eylül 2021 12:48
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CHP'li İl Başkanı hakkında taciz iddialarına ilişkin soruşturma

Oğuz'un sözlü tacizde bulunduğu öne sürülen ve partinin İl Başkanlığında çalışan kadın, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığına konu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusu üzerine Oğuz hakkında savcılıkça soruşturma açıldı.

Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

CHP İl Başkanı taciz suçlamasıyla görevden alındı
Anadolu Ajansı
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