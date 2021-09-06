Düzce'de devrilen traktörün altında kalan çiftten biri öldü, diğeri ağır yaralandı
Düzce'nin Çilimli ilçesinde devrilen traktörün altında kalan çiftten biri yaşamını yitirdi, diğeri ağır yaralandı.
|06 Eylül 2021 12:54
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Karaçörtlen köyü orman yolunda seyreden Mustafa Arabacı idaresindeki traktör, yoldan çıkarak tarlaya devrildi.
Ters dönen traktörün altında kalan sürücü ile eşi Fatma Arabacı, jandarma ve sağlık ekiplerince kurtarıldı.
Ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı Fatma Arabacı, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Ağır yaralı sürücünün ise durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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