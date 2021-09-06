Okul önünde bekleyen ailelere anons: Evinize gidin
|06 Eylül 2021 13:05
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Edirne'de yeni eğitim ve öğretim döneminin başlamasıyla birlikte il genelinde 50 bin 948 öğrenci yüz yüze dersbaşı yaptı.
Uzun bir aranın ardından kentte, eğitim ve öğretim heyecanın yaşandığı ilk günde, Kırkpınar Ağası Alper Yazoğlu İlk ve Ortaokulu'na öğrenciler ile birlikte gelen veliler, tüm uyarılara rağmen mesafe kurallarını hiçe sayıp, okul önünde kalabalık oluşturdu.
Görevlilerin tüm uyarılarına rağmen okul önünden gitmeyen veliler için okuldan, "Lütfen okul önünde kalabalık yapmayın. Evinize gidin. Çocuklarınız bize emanet" uyarısı yapıldı.
Bazı veliler uyarılara uyup okul çevresinden ayrılırken, kimi de mesafe kurallarını hiçe sayarak okul önündeki bekleyişini sürdürdü.
Ellerini dezenfekte ederek okul bahçesine giriş yapan öğrenciler, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sınıflara alındı.
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