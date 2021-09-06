Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında alış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 5,89 puan artışla 1.474,57 seviyesine yükseldi. Toplam işlem hacmi 5,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,94, holding endeksi yüzde 0,35 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,84 ile turizm, en çok kaybettiren yüzde 0,27 ile ticaret oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında yüksek seyreden risk iştahına paralel yurt içi piyasalarda da alış ağırlıklı bir seyir izlendiğini söyledi.

Günün geri kalanında veri takviminin sakin olduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.480 puanın direnç, 1.460'ın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.