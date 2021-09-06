1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kömür diye aldı, göktaşı çıktı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bir vatandaşın kış aylarında yakmak için aldığı kömür torbasında 8 kilogram göktaşı çıktı.
06 Eylül 2021 13:26
+Aa- Yazdır
Kömür diye aldı, göktaşı çıktı

Olay, Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde yaşandı. Yakup Ermiş isimli bir vatandaş iddiaya göre Rusya'dan ithal edilen kömürlerden aldığı 50 kilogramlık torbada ağırlığı şüphe uyandıran taşı atmayarak kömürlerden ayırdı. Daha sonra yıkayıp kömürü aldığı şirketi arayarak kömür torbasında taş çıktığı için şikayette bulundu.

Evine misafirliğe gelen arkadaşına durumu anlatan Ermiş, arkadaşının göktaşı şüphesiyle mıknatıs testi ile taşı deneyerek yapıştığını görünce, taşın bir parçasını kırarak teste gönderdi. Araştırmaları sonucunda göktaşı olduğunu öğrenen Ermiş, bu kez şikayetini geri çekerek göktaşı için alıcı aramaya başladı. Gramı 45 dolara yakın olduğunu belirten Ermiş, ciddi alıcılarla pazarlığa çıkacağını söyledi.

Ermiş, "Kış hazırlığı yapmak için kömür siparişi verdik. Yaklaşık 6 ay önce gelen kömür siparişinden torbaları açarken bu taşın farklı olduğunu hissetim. Arkadaşlara sordurdum, normal bir taş olmadığını ve kömür de olmadığını söyledi. Daha sonra bizde kendimize göre araştırmalarımıza başladık. Kömür ticareti yapanlar Rusya'dan geldiğini söyledi. Numunesini alıp bilen insanlarla önce Ankara'ya daha sonra farklı şehirlere 8'şer gram olarak gönderdim. Laboratuvar sonuçlarında yüzde 81 oranında demir çıktı. Daha sonra altın ile test yaptık, sürtme sonucu elektriklenme oldu. Sonrasında televizyona yaklaştırdık renk değiştirdiğini gördük. Mıknatısı da yaklaştırdığımızda kendisini rahatlıkla tutmakta. Göktaşı hatta 1 milyon yıllık olduğu söyleniyor. Biz bunu satacağız, faydalanalım. Yapmış olduğumuz araştırmalara göre gramı 45 dolara kadar değiştiği söylenmekte. Biz burada aç gözlülük yapma peşine düşmeyeceğiz. Fazlada fiyatını düşürmeyeceğiz. Maksat biz ve çevremiz faydalansın. Numunelerde gram olarak eksildi, şuanda ham olarak net 8 kilogram. Ele alındığında kendi boyutundan daha ağır olduğunu hissedebiliyorsunuz. Kömürü aldığımda torbası 50 TL idi. İşin ilginç tarafı şaşırmakla beraber tepki gösterdim, bizi kandırdılar dedik firmayı aramak aklıma geldi, araştırma sonucu göktaşı olduğunu görünce öfkemiz yerini sevince bıraktı" dedi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Rize'deki o okulda eğitim 1,5 ay gecikmeli başlayacak
06 Eylül 2021 14:10		 50 TL'lik halı izdihamı! Görevliler 'birbirinize zarar vermeyin' diye uyardı
06 Eylül 2021 13:39
Yanan ormanlık alanlar iş makineleri tarafından dikime hazırlanıyor
06 Eylül 2021 13:17		 Okul önünde bekleyen ailelere anons: Evinize gidin
06 Eylül 2021 13:05
'Orta ve Batı Anadolu havzaları tam anlamıyla çöküyor'
05 Eylül 2021 21:22		 Midyeler, saatte 11 milyar litre suyu filtre edecek
05 Eylül 2021 18:40
Mithatpaşa Tünelleri'ndeki çalışmalarda sona gelindi
05 Eylül 2021 16:12		 Gündoğmuş'ta yanan ormanlar yeniden yeşilleniyor
05 Eylül 2021 15:31
Harcamayanların parasını biriktiriyor
05 Eylül 2021 14:57		 Sınavda yanlış okula giden öğrenciyi müdür sınava yetiştirdi
05 Eylül 2021 14:37
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:34 - Kadınlara para verip, falakaya yatırmış14:31 - 11 yıl önce 23 Nisan'da koltuğuna oturan gencin nikahını kıydı14:19 - Bakan Karaismailoğlu duyurdu: İstanbul'da metronun simgesi değişti14:10 - Rize'deki o okulda eğitim 1,5 ay gecikmeli başlayacak14:05 - MSÜ 2,5 aydır mülakat sonuçlarını açıklamıyor14:00 - THK Kayyum Heyeti Başkanı Aşçı istifa etti
13:59 - Hamsi yüzleri güldürdü palamut ise hayal kırıklığı yaşattı13:52 - Tekirdağ'da trenin çarptığı servisin sürücüsü tutuklandı13:44 - OVP'ye göre hazineden en fazla ödenek alacak bakanlıklar13:39 - 50 TL'lik halı izdihamı! Görevliler 'birbirinize zarar vermeyin' diye uyardı13:36 - Konut kiralarken 'kapora' dolandırıcılığına dikkat13:26 - Kömür diye aldı, göktaşı çıktı
13:25 - Alev Alatlı: Türkiye'nin karnı doydu13:17 - Yanan ormanlık alanlar iş makineleri tarafından dikime hazırlanıyor13:08 - Borsa günün ilk yarısında yükseldi13:05 - Okul önünde bekleyen ailelere anons: Evinize gidin12:54 - Düzce'de devrilen traktörün altında kalan çiftten biri öldü, diğeri ağır yaralandı
12:51 - Çeyrek altın ne kadar oldu?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Oğlunu atayan rektöre 6 ay hapis cezası
Kamu kurumları arasındaki ücret dengesizliği tekrar ortaya çıkıyor
Kripto hesabı buharlaştı: 240 bin dolar 4 dakikada kayboldu
Yeni atanan 20 bin sözleşmeli öğretmene güvenlik soruşturması yapılacak mı?
Adalet Bakanlığı sözleşmeli 26 Personel alacak
Sayıştay sınavsız atamalarla ilgili önemli bir karara imza attı!
Cem Küçük: Marketlerde fiyatlar can yakıyor, AK Parti çare bulmalı
MEB eski Personel Genel Müdürü Remzi Kaya vefat etti
Milli Eğitim Bakanı Özer: Yüz yüze eğitime katılım zorunlu
Taliban kabul ederse, tüm Afgan mülteciler ülkelerine geri gönderilecek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kafasına göre takılan insan 1
hayırlı bir iş 2
Okullarda Covid-19 pozitif vaka çıkarsa Genelgesi 2
ejderhayı yarı canlı bırakmayacaksın 1
voleybolda avrupa 3.lüğü 1
molla kendini kolla 1
seni çok özledim 1
Bugün olanlar 1
öğretmenlerin okulda ve sosyal hayatta karşılaştıkları zorluklar 2
müdür 2
SON İLANLAR
Sincan Simya Kurs Merkezi öğretmen alacak
Adalet Bakanlığı sözleşmeli 26 personel alacak
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İğdır Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Uşak Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Galatasaray Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam