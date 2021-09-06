50 TL'lik halı izdihamı! Görevliler 'birbirinize zarar vermeyin' diye uyardı
|06 Eylül 2021 13:39
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Türkiye genelinde örgütlü bir AVM zinciri, müşterileri için halı ve kilim kampanyası düzenledi.
Büyüklüklerine göre 50-150 TL arasında değişen fiyatlarla satışa çıkarılacak kilim, yolluk ve halılar için erken saatten itibaren kalabalık oluştu.
Getirilen büyük bölümü halı bin ürünü taşıyan kamyonetlerin Mustafa Kemal Paşa ile Merkez Mahallesi'ndeki iki mağazaya yaklaşması ile izdiham oluştu.
Halı ve kilimler mağazaya götürülmeden adeta bir birlerini ezenler tarafından kapışıldı.
"BİRBİRİNİZE ZARAR VERMEYİN" DİYE UYARDI
Halı rulolarını dağıtmaya çalışan görevliler sık sık "Birbirinize zarar vermeyin" diye uyarı yaptı. Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki bin halı ve kilim 50 dakikada, Merkez Mahallesi'ndeki mağazada ise 750 ürün yaklaşık 40 dakikada kapışıldı.
Mağaza müdürü Muhammet Murat As, büyük talep olduğunu yeni bir kampanya düzenleyebileceklerini söyledi.
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