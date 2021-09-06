1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

OVP'ye göre hazineden en fazla ödenek alacak bakanlıklar

OVP'ye göre, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin 2022 yılı ödenek teklifi tavanlarının toplamı yaklaşık 1,6 trilyon lirayı bulurken, ödenekte en yüksek pay 720 milyar lirayla Hazine ve Maliye Bakanlığının oldu. Bütçe ödenek teklif tavanında Hazine ve Maliye Bakanlığını 189 milyar lirayla Milli Eğitim Bakanlığı, 111,2 milyar lirayla Sağlık Bakanlığı izledi.
06 Eylül 2021 13:44
+Aa- Yazdır
OVP'ye göre hazineden en fazla ödenek alacak bakanlıklar

Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin 2022 yılı ödenek teklifi tavanlarının toplamı yaklaşık 1,6 trilyon lirayı bulurken, ödenekte aslan payı yaklaşık 720 milyar lirayla Hazine ve Maliye Bakanlığına ayrıldı. Bu bakanlığı, Milli Eğitim ile Sağlık bakanlıkları izledi.

AA muhabirinin, 2022-2024 yıllarına ilişkin Orta Vadeli Program'dan (OVP) yaptığı derlemeye göre, Program'da genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin 2022 yılı bütçe ödenek teklif tavanlarına da yer verildi.

Buna göre, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin, 2022 yılı ödenek teklifi tavanlarının toplamı 1 trilyon 591 milyar 516 bin 628 lira oldu.

Çeşitli kamu kuruluşlarının bütçe açıklarının finansmanına dönük transfer ödeneği de buradan karşılandığı için Hazine ve Maliye Bakanlığına 720 milyar 206 milyon 284 bin lira ödenek ayrıldı. Milli Eğitim Bakanlığı 189 milyar 10 milyon 851 bin lirayla ikinci sırada yer alırken, bu kurumu 111 milyar 222 milyon 421 bin lira ödenek tavanıyla Sağlık Bakanlığı izledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına 88 milyar 365 milyon 97 bin lira, Milli Savunma Bakanlığına 80 milyar 439 milyon 536 bin lira, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına 66 milyar 131 milyon 543 bin lira ödenek tahsis edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü ödeneği 56 milyar 996 milyon 86 bin lira, Tarım ve Orman Bakanlığı ödeneği 38 milyar 391 milyon 106 bin lira, Jandarma Genel Komutanlığı ödeneği 35 milyar 996 milyon 445 bin lira, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ödeneği 27 milyar 757 milyon 508 bin lira oldu.

- Özel bütçeli idareler

OVP'de özel bütçeli idarelerin 2022 yılı bütçesi ödenek teklif tavanları da yer aldı.

Buna göre, Karayolları Genel Müdürlüğüne 45 milyar 99 milyon 556 bin lira, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne 25 milyar 19 milyon 700 bin lira, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumuna 6 milyar 389 milyon 677 bin lira, Orman Genel Müdürlüğüne 6 milyar 220 milyon 952 bin lira, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığına 2 milyar 379 milyon 890 bin lira bütçe ödeneği ayrıldı.

Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri için 2022 yılı bütçesi ödenek teklif tavanları (lira) şöyle:

Kurum2022 Ödenek Tavanı
Türkiye Büyük Millet Meclisi2.088.593.000
Cumhurbaşkanlığı3.890.381.000
Anayasa Mahkemesi107.633.000
Yargıtay485.217.000
Danıştay324.369.000
Hakimler ve Savcılar Kurulu135.980.000
Sayıştay514.385.000
Adalet Bakanlığı32.009.770.000
Milli Savunma Bakanlığı80.439.536.000
İçişleri Bakanlığı14.734.260.000
Dışişleri Bakanlığı7.487.450.000
Hazine ve Maliye Bakanlığı720.206.284.000
Milli Eğitim Bakanlığı189.010.851.000
Sağlık Bakanlığı111.222.421.000
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı20.521.677.000
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı66.131.543.000
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı4.152.670.000
Kültür ve Turizm Bakanlığı4.813.992.000
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı6.177.403.000
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı4.873.653.000
Ticaret Bakanlığı8.443.119.000
Gençlik ve Spor Bakanlığı27.782.948.000
Tarım ve Orman Bakanlığı38.391.106.000
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği55.520.000
Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı3.483.231.000
Jandarma Genel Komutanlığı35.996.445.000
Sahil Güvenlik Komutanlığı1.917.657.000
Emniyet Genel Müdürlüğü56.996.086.000
Diyanet İşleri Başkanlığı16.098.580.000
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı2.421.082.000
Gelir İdaresi Başkanlığı5.533.861.000
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü1.662.712.000
Meteoroloji Genel Müdürlüğü678.380.000
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü4.493.997.000
Avrupa Birliği Başkanlığı968.161.000
Devlet Arşivleri Başkanlığı185.680.000
İletişim Başkanlığı680.127.000
Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı277.263.000
Strateji ve Bütçe Başkanlığı27.757.508.000
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı88.365.097.000
Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri Toplamı1.591.516.628.000
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
06 Eylül 2021 13:08		 Çeyrek altın ne kadar oldu?
06 Eylül 2021 12:51
İTO Başkanı patronlara seslendi: Maaşları gözden geçirin
06 Eylül 2021 12:43		 TOKİ'den konut ve iş yeri alıcılarına yönelik indirim kampanyası
06 Eylül 2021 12:28
Yolcular şehirlerarası otobüslerde 'PCR testi zorunluluğu'ndan memnun
06 Eylül 2021 12:27		 Dolar gün ortasında düşüşe geçti
06 Eylül 2021 12:11
Kiralık ev fiyatlarındaki artış Anadolu'ya yayıldı
06 Eylül 2021 11:45		 Veliler isyan etti! Okul servisine 'gizli zam'
06 Eylül 2021 11:20
TCMB faizi aşan Ağustos enflasyonunu nasıl yorumladı?
06 Eylül 2021 10:26		 OVP'ye göre enflasyon bu yılı yüzde 16.2 ile tamamlayacak
06 Eylül 2021 09:09
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:34 - Kadınlara para verip, falakaya yatırmış14:31 - 11 yıl önce 23 Nisan'da koltuğuna oturan gencin nikahını kıydı14:19 - Bakan Karaismailoğlu duyurdu: İstanbul'da metronun simgesi değişti14:10 - Rize'deki o okulda eğitim 1,5 ay gecikmeli başlayacak14:05 - MSÜ 2,5 aydır mülakat sonuçlarını açıklamıyor14:00 - THK Kayyum Heyeti Başkanı Aşçı istifa etti
13:59 - Hamsi yüzleri güldürdü palamut ise hayal kırıklığı yaşattı13:52 - Tekirdağ'da trenin çarptığı servisin sürücüsü tutuklandı13:44 - OVP'ye göre hazineden en fazla ödenek alacak bakanlıklar13:39 - 50 TL'lik halı izdihamı! Görevliler 'birbirinize zarar vermeyin' diye uyardı13:36 - Konut kiralarken 'kapora' dolandırıcılığına dikkat13:26 - Kömür diye aldı, göktaşı çıktı
13:25 - Alev Alatlı: Türkiye'nin karnı doydu13:17 - Yanan ormanlık alanlar iş makineleri tarafından dikime hazırlanıyor13:08 - Borsa günün ilk yarısında yükseldi13:05 - Okul önünde bekleyen ailelere anons: Evinize gidin12:54 - Düzce'de devrilen traktörün altında kalan çiftten biri öldü, diğeri ağır yaralandı
12:51 - Çeyrek altın ne kadar oldu?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Oğlunu atayan rektöre 6 ay hapis cezası
Kamu kurumları arasındaki ücret dengesizliği tekrar ortaya çıkıyor
Kripto hesabı buharlaştı: 240 bin dolar 4 dakikada kayboldu
Yeni atanan 20 bin sözleşmeli öğretmene güvenlik soruşturması yapılacak mı?
Adalet Bakanlığı sözleşmeli 26 Personel alacak
Sayıştay sınavsız atamalarla ilgili önemli bir karara imza attı!
Cem Küçük: Marketlerde fiyatlar can yakıyor, AK Parti çare bulmalı
MEB eski Personel Genel Müdürü Remzi Kaya vefat etti
Milli Eğitim Bakanı Özer: Yüz yüze eğitime katılım zorunlu
Taliban kabul ederse, tüm Afgan mülteciler ülkelerine geri gönderilecek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kafasına göre takılan insan 1
hayırlı bir iş 2
Okullarda Covid-19 pozitif vaka çıkarsa Genelgesi 2
ejderhayı yarı canlı bırakmayacaksın 1
voleybolda avrupa 3.lüğü 1
molla kendini kolla 1
seni çok özledim 1
Bugün olanlar 1
öğretmenlerin okulda ve sosyal hayatta karşılaştıkları zorluklar 2
müdür 2
SON İLANLAR
Sincan Simya Kurs Merkezi öğretmen alacak
Adalet Bakanlığı sözleşmeli 26 personel alacak
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İğdır Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Uşak Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Galatasaray Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam