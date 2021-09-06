THK Kayyum Heyeti Başkanı Aşçı istifa etti

Yaklaşık 3 yıldır Türk Hava Kurumu'nu yöneten Kayyum Heyeti Başkanı AK Partili eski bakan Cenap Aşçı istifa etti. Aşçı son açıklamalarında Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yle çelişmişti. Aşçı, Orman Bakanlığı'nın 3 yıldır kullanmamakta inat ettiği THK uçaklarının 4 milyon dolara uçuşa hazır hale gelebileceğini açıklamıştı.

Son dönemde orman yangınlarıyla Türkiye gündemini en çok meşgul eden konuların başında gelen Türk Hava Kurumu'ndan istifa haberi geldi. Yaklaşık 3 yıl önce kurumu yönetmek üzere atanan kayyum heyetinin başkanı Cenap Aşçı istifa etti.

Aşçı geçtiğimiz hafta kurumuda düzenlediği basın toplantısında 3 yılda yaşanan süreci özetleyen bir basın toplantısı yapmış adeta hesap vermişti. Aşçı'nın bu toplantının ardından odasını topladığı ve bu sabah itibariyle istifa dilekçesini imzaladığı öğrenildi.

Cenap Aşçı, son yangınların ardından yaptığı birçok açıklamada THK envanterinde bulunan 6 CL-215 uçağının 4 milyon dolara uçabilir hale gelebileceğini açıklamıştı. Son olarak geçtiğimiz Perşembe günü yaptığı basın toplantısında bu açıklamasını yineleyen Aşçı, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile kamuoyu önünde açıkça ters düşmüştü. Pakdemirli katıldığı tv programında, "O uçakların o paraya tamir edileceğine inanmıyorum" demişti.

YUSUF DEMİR