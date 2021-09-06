Bakan Karaismailoğlu duyurdu: İstanbul'da metronun simgesi değişti
|06 Eylül 2021 14:19
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul'da metronun simgesinin değiştiğini açıkladı. Bakan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda metroların yeni logosunun "U" olduğunu duyurdu.
Karaismailoğlu'nun paylaşımı şöyle:
İstanbul'da metronun yeni simgesi!Adil Karaismailoğlu (@akaraismailoglu) September 6, 2021
I ❤️ U pic.twitter.com/NP3fAdAXhC
Bakan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda konuya dair başka bir detay vermedi. Bu yüzden "U" harfinin hangi kelimenin kısaltması için kullanıldığının anlaşılamadığına dair birçok mesaj paylaşıldı.
İstanbul'da metro hatlarının hepsinde "M" harfinin yer aldığı logo kullanılıyordu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) işlettiği hatlarda "M" şeklindeki logo kullanılmaya devam edileceği ifade edildi.
İBB Sözcüsü Murat Ongun, bakanın yaptığı açıklamaya sosyal medya hesabından şu ifadelerle tepki gösterdi:
Sayın Bakan, İstanbul'daki metronun simgesi 1992'den beri M'dir. Siz İBB'de görevdeyken de öyleydi, İstanbul'da en çok metro yapılan bu dönemde de M olarak kalacak. Hizmet İstanbul'a hizmettir, ayrıştırmak hiç hoş değil.
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