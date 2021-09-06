Yasa dışı bahis ve müstehcen yayın nedeniyle 185 siteye erişim engellendi
İzmir'de jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucu yasa dışı bahis oynatıldığı ve müstehcen yayın yapıldığı belirlenen 185 internet sitesine erişim engeli getirildi.
|06 Eylül 2021 14:46
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İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis ve müstehcen içerikli yayın yapan internet siteleriyle ilgili çalışma başlattı.
Bu kapsamda ABD, Tayvan ve Hollanda üzerinden Türkçe yayın yapan 185 siteyi tespit eden ekipler, durumu Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirdi.
Çalışmalar sonucu 13'ü müstehcen yayın yapan 185 site erişime kapatıldı.
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