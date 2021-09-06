1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Feyzioğlu: Yeni anayasa çalışmalarında yapıcı olacağız

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, yeni anayasa tartışmalarına ilişkin, "Biz yapıcı şekilde, hiç kuşkusuz devletimizle çalışacağız, vatandaşımız için çalışacağız." dedi.
06 Eylül 2021 15:07
+Aa- Yazdır
Feyzioğlu: Yeni anayasa çalışmalarında yapıcı olacağız

Feyzioğlu, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Ağrı'da Vali Osman Varol, Cumhuriyet Başsavcısı Mehdi Can ve Baro Başkanı Salih Aydın'ı makamlarında ziyaret etti.

Ağrı Barosunda avukatlarla bir araya gelen Feyzioğlu, avukatların talep ve sorunlarını dinledi.

Feyzioğlu, avukatlarla görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, TBB olarak, önceliklerinin avukatların birikmiş sorunlarını çözmek ve vatandaşların sorunlarına çözüm üretmek olduğunu söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ziyaretlere bir süre ara verdiklerini ve yeniden il il gezdiklerini ifade eden Feyzioğlu, "İnsan Hakları Eylem Planı, Türkiye'de adım adım yürürlüğe konan somut maddeler içeren bir plan. Onun içerisinde şunu yazdırdık, insan hakkını korumasını istediğiniz avukatın insan hakkı var, avukat insan hakkını korusun diyoruz ama o avukatın da bir insan hakkı var, CMK'dan, adli yardımdan göreve koşan avukatın emeğinin, alın terinin karşılığını alabilmesi lazım." dedi.

Feyzioğlu, "Bugün meslektaşlarımızın yüzde 50-60'ı yıllık ortalamada asgari ücret kazanmıyor. Siz bakmayın bazı dizilerde avukatları lüks hayatlar yaşayan kişi olarak resmettiklerine. Bugün artan sayımız sebebiyle avukatlar çok zor durumda, 60 bin meslektaşımız 5 yıllık meslek kıdeminin altında. Ve onların sorunlarını çözemezsek vatandaşın insan hakkını koruyacak olan avukatı sahipsiz bırakmış oluruz ve vatandaş bundan zarar görmüş olur." diye konuştu.

Avukatlara yönelik şiddete ilişkin çalışma yapılması gerektiğini ifade eden Feyzioğlu, "CMK ve adli yardım görevlendirmelerinde ödenen ücretteki KDV yükünün kaldırmasını istiyoruz. Çünkü bu hizmet doğrudan vatandaşa dönecek, vatandaşın menfaatine iş olacak. Bir diğeri de çok önemseyerek söylüyorum, avukata yönelik şiddet aslında avukatın hakkını savunduğu vatandaşa yöneliktir ve icra, haciz işlemlerinde biz zorunlu polis korumasına ilişkin kanun istiyoruz. Bu kanunda da her şeyi hazırladık, taslağımız hazır, üstünde yetkililerle de çalıştık, bunun yasama döneminde artık kanunlaşmasını arzu ediyoruz." ifadesini kullandı.

- "Hiç kuşkusuz devletimizle çalışacağız"

Bir gazetecinin "yeni anayasa tartışmaları hakkında neler söyleyeceksiniz" sorusu üzerine Feyzioğlu, şunları kaydetti:

"Kapsamlı anayasa değişikliği projesinde biz özellikle savunmanın bağımsızlığının güçlendirilmesi ve yargının güvenirliğini artırılması noktasında önerilerimizi sunuyoruz. HSK'nın yapısı üzerinde somut önerilerimiz olacak, yargı üstüne toz konmaması lazım, yargının polemiklerin dışına taşınabilmesi lazım, bu amaçla önerimiz hazır. Biz yapıcı şekilde, hiç kuşkusuz devletimizle çalışacağız, vatandaşımız için çalışacağız."

Feyzioğlu ve beraberindekiler, daha sonra yapımı devam eden Ağrı Baro binası inşaatında incelemelerde bulundu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Memur-Sen: 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 2 bin 909 TL
06 Eylül 2021 11:25		 İMAD-DER: Hanımefendinin tedavi masraflarını karşılayacağız
05 Eylül 2021 16:31
'Zam yapılırsa taksi bulamama sorunu çözülür'
04 Eylül 2021 10:26		 Toplu sözleşme ikramiyesindeki yüzde 1 şartına bir dava daha
03 Eylül 2021 11:20
Telekom çalışanlarına seyyanen 850 TL
03 Eylül 2021 09:08		 THK: Uçakların tamiri konusunda TUSAŞ ile çalışmamız var
02 Eylül 2021 22:11
Memur sendikası, yüzde 1'in iptali için dava açtı
02 Eylül 2021 17:48		 Ali Yalçın: Kazanım yönüyle en yüksek toplu sözleşme
01 Eylül 2021 13:59
3600 Ek gösterge sadece 4 meslek grubunu mu ilgilendiriyor?
01 Eylül 2021 13:36		 Eğitimcilerin yüzde 58'i okulların tam zamanlı açılmasını destekliyor
01 Eylül 2021 13:25
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:38 - Çobanlıktan milli atletliğe: Çalışmalarını yaylada sürdürüyor17:31 - Zorunlu PCR testi uygulaması tartışmalı başladı17:27 - Rengini İstanbullular seçti: Çevreci deniz taksiler hizmete giriyor17:24 - Çeyrek altın 784 TL'ye geriledi17:21 - Dolar günü düşüşle kapattı17:18 - İTÜ, YKS'de dereceye giren öğrencilerin ilk tercihi oldu
17:11 - Cezaevi personeli onardı, 6 yıldır atıl durumdaki okul eğitim başladı17:04 - Kulağında boynuz çıkan keçi görenleri şaşırttı16:54 - Hastanelerde PCR testi yoğunluğu16:43 - Eşinin yerine sefere gitti, kazada hayatını kaybetti16:39 - Ferhan Şensoy'un torunu doğdu16:33 - 'Kardeşim rüyama giriyor, halen ümidim var, çıkıp gelecek inanıyorum'
16:26 - Kabine 'aşı ve PCR testi' gündemiyle toplandı16:23 - Fındık üreticisi tercihini TMO'dan yana kullanıyor16:19 - 39 yıldır komada olan yıldız futbolcu hayatını kaybetti16:10 - 'ÖTV indirimi sonrası fiyat artışı' soruşturması tamamlandı16:02 - 'Yüz yüze eğitim devamlılığı için takip sistemi kuruldu'
15:55 - Sünnet düğününde halay çekerken kalp krizi geçiren müteahhit öldü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Oğlunu atayan rektöre 6 ay hapis cezası
Kamu kurumları arasındaki ücret dengesizliği tekrar ortaya çıkıyor
Kripto para hesabındaki 240 bin doları buharlaştı, suç duyurusu yaptı
Kadınlara para verip, falakaya yatırmış
Yeni atanan 20 bin sözleşmeli öğretmene güvenlik soruşturması yapılacak mı?
Adalet Bakanlığı sözleşmeli 26 Personel alacak
Cem Küçük: Marketlerde fiyatlar can yakıyor, AK Parti çare bulmalı
Sayıştay sınavsız atamalarla ilgili önemli bir karara imza attı!
ÖTV indirimi sonrası aracınız ne kadar oldu?
MEB eski Personel Genel Müdürü Remzi Kaya vefat etti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kömür torbasından göktaşı çıkması 1
en çarpıcı film sahnesi 1
kendini zıpkınlamak 1
bir varmış bir yokmuş 3
markette bugün 1
Peki Zeki müren de bizi görecek mi? 1
kese kağıdı 1
evlenmek istemeyen kızı tinerle yakmak 1
aşı deneyimleri 1
öğretmenlerin okulda ve sosyal hayatta karşılaştıkları zorluklar 2
SON İLANLAR
Eskişehir Çifteler Belediyesi geçici işçi alacak
Sincan Simya Kurs Merkezi öğretmen alacak
Adalet Bakanlığı sözleşmeli 26 personel alacak
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İğdır Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Uşak Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam