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İsmail Demir: Tank motorumuz test aşamasında

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, tank motorunun şu anda test aşamasında olduğunu belirterek, 'Geleceğin teknolojileri başka motorları işaret ediyor bunun hazırlığı da yapılıyor.' dedi.
06 Eylül 2021 15:15
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Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, savunmadaki gelişmeleri TRT Haber'e anlattı.

Savunma Sanayii Başkanı Demir'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Savunma sanayiinde pandemi sürecini gerçekten "durmak yok, yola devam" sloganımız çerçevesinde, tabii ki tedbirleri maksimum ölçüde alarak geçirmeye çalıştık ve projelerimizde pek aksama olmadı. Tabii mücbir şartlarla çalışma şartları, mesafe vesaire konularla ilgili belirli tedbirler alındı. Bu biraz yavaşlamaya sebep oldu ama mesai artırarak, vardiyaları değiştirerek falan bunu bence göğüsledik ve gördüğünüz gibi projelerimizde de durmadan teslimatlarımızı yapıyoruz. Projemiz devam ediyor. Daha çok yolumuz var. Koşmamız gerekiyor. Yapacak çok işimiz var, yaptıklarımızın daha iyisini yapmak üzere sürekli olarak geleceğe bakmak durumundayız. Çok iyi yaptık demektense bundan daha iyisi yapacağız demek daha işimize geliyor.

Kabiliyetler önemli, çeşitli alanlar var. Mesela ülkemizin 3 sene önce kendi milli ve yerli yapımı bir hava savunma sistemi yoktu. Hava savunma sistemi deyince S400'ler falan gelecek akla ama hep söylediğimiz gibi hava savunma kademeli sistem. Bizim son dönemlerde devreye alınan Sungur, Hisar-A+, Hisar-O+'larla beraber ki Hisar-A ve O'lara biz artı dedik. Çünkü ilk başta talep edilen kabiliyetlerin ötesinde kabiliyetler ekleyerek verdik. Yani genelde bir kabiliyet tanımlanır onu tutturmaya çalışırsınız. Biz onun ötesine geçerek teslimatları yaptık. Atmaca'nın karadan karaya olanını devreye almak üzereyiz, torpido çalışmalarına devam ediyoruz. Elektronik harp son zamanlarda özellikle harekat alanının çok önemli bir unsuru. Çeşitli karıştırmalar, ona karşı alınacak tedbirler ki İHA'larımızın bile operasyonlarında bugün çok önemli bir rol oynuyor. Elektronik harpte çok önemli ürünler sahaya vermeye başladık. Tabii denizcilik sektöründe yine sistemler var.

İnsansız sistemler deyince biz sadece İHA'lardan bahsetmiyoruz. İnsansız sistemler diyoruz ki buna kara ve deniz araçları da dahil. O alanda çeşitli prototipler geliştirilmesine devam ediliyor. Bunların bir kısmı deneme safhasında, bir kısmı envantere girmek üzere. Bir de bazı ürünlerimizi değiştiriyoruz. Şimşek diye bir hedef dronumuz vardı. Onu bir değişiklikle seyir füzesi haline getirdik.

İHA ve SİHA'larımızdaki mühimmatın hem menzilini artırdık hem de çeşitlendirdik. Hem tahrip güçleri fazlalaştı hem mesafeleri fazlalaşmaya başladı.

Sahadan aldığımız geri bildirimlerle yaptığımız pratik çözümler var. Mermi yolu, el bombası kutusu, mayın dedektörü, EYP'ye karşı tedbirler gibi bir dizi alan var.

Motorlarımız şu an test aşamasında. Tank motoru şu anda testte çalışıyor. Motorlar konusunda bir seferberliğimiz var ama bir parantez açarak şunu söyleyeyim. Bu motorlar aslında klasik teknolojiye dayanıyor. Ancak geleceğin teknolojileri başka motorlara işaret ediyor. Bu alanın da boş kalmaması gerekiyor. Bu motorlar devre dışı kaldığında teknolojiler değiştiğinde bunun hazırlığının da yapıldığını belirtmek isterim.

SİHA'ları kullandık ama hasımlarımız SİHA'larımızın kabiliyeti ile ilgili belirli bir doneye sahip oldular. Burada durursak yakalanırız. Daha iyi SİHA'yı nasıl yaparız bunun peşindeyiz. Burada duramazsınız. Mutlaka yeni teknolojilere kafa yormanız lazım. Harekat ortamında durdurulamaz iletişimi kesilemez olmanız lazım.

Milli muharip uçağı ve insansız jet savaş uçağımızı ve uzaya çıkacak roketi heyecanla bekliyorum.
Memurlar.Net
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