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Cenazeye gidenleri taşıyan otomobil ile kamyon çarpıştı: 1 ölü

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde cenazeye gidenlerin içinde bulunduğu otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
06 Eylül 2021 15:30
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Cenazeye gidenleri taşıyan otomobil ile kamyon çarpıştı: 1 ölü

Köy yolunda ilerleyen T.A'nın kullandığı 41 UE 468 plakalı otomobil, Ömerli sapağında Kandıra Belediyesine ait Y.E. idaresindeki 41 PZ 434 plakalı kamyonla çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalede, otomobildeki Fahrettin T'nin (67) olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Araçta sıkışan otomobil sürücüsü ise itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yaralı sürücü ile otomobildeki R.E. ve M.T, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Fahrettin T'nin cenazesi, incelemenin ardından Kandıra Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Bu arada otomobildekilerin cenaze dolayısıyla mezarlığa gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi.

Gözaltına alınan kamyon sürücüsü Y.E'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı
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