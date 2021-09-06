1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yoğun bakımları aşısızlar dolduruyor

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Halit Baykan, korona virüs yoğun bakımlarında yatanların yüzde 87'sini aşısız vatandaşların oluşturduğunu söyleyerek, "Kayıplarımızın yüzde 90'a yakını da yine aşısız vatandaşlarımızdan oluşuyor" dedi.
06 Eylül 2021 15:42
+Aa- Yazdır
Yoğun bakımları aşısızlar dolduruyor

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Halit Baykan, korona virüsle mücadele kapsamında aşını önemine değindi. Hastanelerdeki yoğun bakımlarda yatan hastaların yüzde 87'sinin aşısız olduğunu dile getiren Baykan, "Şuan hastanelerimizde yatan hastaların yüzde 60'dan fazlası aşısız vatandaşlarımız. Yoğun bakımlarda yüzde 87'den fazla aşısız vatandaşımız yatıyor. Kayıplarımızın yüzde 90'a yakını da yine aşısız vatandaşlarımızdan oluşuyor. Bunun için aşılarımızı lütfen yaptıralım. Çünkü pandemide bizi kurtaracak olan elimizdeki en önemli gücümüz aşıdır. Aşılarımız sinovac ve biontech olmak üzere 2 çeşit vatandaşlarımız gönül rahatlığı ile ikisini de olabilirler. Biz bu konuda ille de şunu yaptırın gibi bir tercih sunmuyoruz. Elimizde her iki aşı da bol miktarda mevcut, buradan Cumhurbaşkanımıza ve Sağlık Bakanlığımıza çok teşekkür ediyoruz. Çünkü bu aşılar Türkiye'de ilk günden itibaren bulunuyor" dedi.

Sağlık çalışanlarında aşılama yapıldıktan sonra bir ölüm vakasının görülmediğini dile getiren Baykan, "Aşılar çıktıktan sonra biz şunu gördük ki; Şubat ayından itibaren sağlık çalışanlarımızda kayıplarımız olmuyor. Biz aşıdan önce sağlık çalışanlarımızdan çok fazla kayıp vermiştik. Vefat eden kardeşlerimize de Allah rahmet eylesin. Sağlık camiası bu süreçte epey yoruldu. Bütün sağlık ekiplerimiz büyük bir yorgunluk içerisinde fakat bu bir savaş bu savaş daha bitmedi. Biz mücadelemize devam edeceğiz. Bizim halkımızda özellikle ricamız şu; biz en ön cephede canla, başla çalışıyoruz sizin de aşılarınızı yaptırarak, bizlere yardımcı olmanızı rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Çobanlıktan milli atletliğe: Çalışmalarını yaylada sürdürüyor
06 Eylül 2021 17:38		 Rengini İstanbullular seçti: Çevreci deniz taksiler hizmete giriyor
06 Eylül 2021 17:27
Cezaevi personeli onardı, 6 yıldır atıl durumdaki okul eğitim başladı
06 Eylül 2021 17:11		 Kulağında boynuz çıkan keçi görenleri şaşırttı
06 Eylül 2021 17:04
'Kardeşim rüyama giriyor, halen ümidim var, çıkıp gelecek inanıyorum'
06 Eylül 2021 16:33		 Rize'deki o okulda eğitim 1,5 ay gecikmeli başlayacak
06 Eylül 2021 14:10
50 TL'lik halı izdihamı! Görevliler 'birbirinize zarar vermeyin' diye uyardı
06 Eylül 2021 13:39		 Kömür diye aldı, göktaşı çıktı
06 Eylül 2021 13:26
Yanan ormanlık alanlar iş makineleri tarafından dikime hazırlanıyor
06 Eylül 2021 13:17		 Okul önünde bekleyen ailelere anons: Evinize gidin
06 Eylül 2021 13:05
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:38 - Çobanlıktan milli atletliğe: Çalışmalarını yaylada sürdürüyor17:31 - Zorunlu PCR testi uygulaması tartışmalı başladı17:27 - Rengini İstanbullular seçti: Çevreci deniz taksiler hizmete giriyor17:24 - Çeyrek altın 784 TL'ye geriledi17:21 - Dolar günü düşüşle kapattı17:18 - İTÜ, YKS'de dereceye giren öğrencilerin ilk tercihi oldu
17:11 - Cezaevi personeli onardı, 6 yıldır atıl durumdaki okul eğitim başladı17:04 - Kulağında boynuz çıkan keçi görenleri şaşırttı16:54 - Hastanelerde PCR testi yoğunluğu16:43 - Eşinin yerine sefere gitti, kazada hayatını kaybetti16:39 - Ferhan Şensoy'un torunu doğdu16:33 - 'Kardeşim rüyama giriyor, halen ümidim var, çıkıp gelecek inanıyorum'
16:26 - Kabine 'aşı ve PCR testi' gündemiyle toplandı16:23 - Fındık üreticisi tercihini TMO'dan yana kullanıyor16:19 - 39 yıldır komada olan yıldız futbolcu hayatını kaybetti16:10 - 'ÖTV indirimi sonrası fiyat artışı' soruşturması tamamlandı16:02 - 'Yüz yüze eğitim devamlılığı için takip sistemi kuruldu'
15:55 - Sünnet düğününde halay çekerken kalp krizi geçiren müteahhit öldü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Oğlunu atayan rektöre 6 ay hapis cezası
Kamu kurumları arasındaki ücret dengesizliği tekrar ortaya çıkıyor
Kripto para hesabındaki 240 bin doları buharlaştı, suç duyurusu yaptı
Kadınlara para verip, falakaya yatırmış
Yeni atanan 20 bin sözleşmeli öğretmene güvenlik soruşturması yapılacak mı?
Adalet Bakanlığı sözleşmeli 26 Personel alacak
Cem Küçük: Marketlerde fiyatlar can yakıyor, AK Parti çare bulmalı
Sayıştay sınavsız atamalarla ilgili önemli bir karara imza attı!
ÖTV indirimi sonrası aracınız ne kadar oldu?
MEB eski Personel Genel Müdürü Remzi Kaya vefat etti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
google mapsta bile görünen veli 1
vur idris vur 1
tost 1
pcr testi 2
voleybolda avrupa 3.lüğü 1
polislerin yüz ifadeleri 1
kafasına göre takılan insan 1
markette bugün 1
kreol 1
Okullarda Covid-19 pozitif vaka çıkarsa Genelgesi 2
SON İLANLAR
EKPSS'de 350 kadro boş kaldı
Kişisel Verileri Koruma Kurumu Naklen Uzman Alacak
25 yıldır yetiştirdiği öğrencilerinin dokümanını tuttu
MEB, 2 bin 394 personelini ödüllendirdi
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam