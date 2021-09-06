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Duran Kalkan'ın 'medya işleri'ni yapan sanığa 9 yıl 9 ay hapis

Adana'da terör örgütü PKK/KCK'nın elebaşlarından Duran Kalkan'ın "telsiz ve medya işleri"ni yaptığı belirlenen sanık, 9 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.
06 Eylül 2021 15:46
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Duran Kalkan'ın 'medya işleri'ni yapan sanığa 9 yıl 9 ay hapis

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan İ.K, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Esas hakkındaki mütalaasını tekrar eden Cumhuriyet savcısı, sanığın terör örgütü mensuplarıyla irtibatlı ve iltisaklı olduğunu, İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde "kırmızı" kategoride bulunan Duran Kalkan'ın "telsiz ve medya işleri"ni yürüttüğünü belirtti.

Savcı, sanığın dijital verilerinin içeriğinde terörist başı Abdullah Öcalan'ın ve örgütün elebaşlarından Murat Karayılan, Cemil Bayık, Mustafa Karasu, Sabri Ok, Duran Kalkan, Rıza Altun, Ali Haydar Kaytan ve Fehman Hüseyin'in görüntülerinin bulunduğunu, örgüt kamplarında eğitim alarak kırsal alanda uzun süre faaliyet yürüttüğünü belirterek, İ.K'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan üst sınırdan cezalandırılmasını ve mevcut halinin devamına karar verilmesini istedi.

Son sözleri sorulan sanık İ.K, terör örgütü PKK kamplarında bulunmadığını öne sürerek, "Ben 2016 yılında KHK ile kapatılan bir gazetede çalışıyordum. Hakkımdaki tanık beyanlarını kabul etmiyorum. Örgütsel bir konumum yoktur. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 9 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Anadolu Ajansı
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