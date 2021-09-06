Sünnet düğününde halay çekerken kalp krizi geçiren müteahhit öldü
Iğdırlı iş insanı Mikail Göleli (68), Tekirdağ'da, arkadaşının oğlunun sünnet düğününde halay çekerken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti. O anlar, cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.
|06 Eylül 2021 15:55
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Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi Yeniçiftlik Mahallesi'nde ticaretle uğraşan 3 çocuk babası Mikail Göleli, 4 Eylül'de arkadaşı iş insanı Güven Çimen'in oğlunun sünnet düğününde halay çekerken fenalaştı.
Bir anda piste yığılan Göleli için sağlık ekiplerine haber verildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde kalp krizi geçirdiği belirlenen Göleli'nin yaşamını yitirdiği tespit edildi. O anlar saniye saniye davetliler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Mikail Göleli'nin cenazesi, yarın Iğdır'da toprağa verilecek.
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