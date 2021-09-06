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'Yüz yüze eğitim devamlılığı için takip sistemi kuruldu'

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ahmet Emre Bilgili, 2021-2022 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla Adana Valisi Süleyman Elban ve İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun ile Kenan Çetinel İlkokuluna ziyarette bulundu. Yüz yüze eğitimin devamlılığı için bir takip sistemi kurulduğunu dile getiren Bilgili, konuları yakından izlediklerini ve anında tedbir aldıklarını belirtti.
06 Eylül 2021 16:02
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'Yüz yüze eğitim devamlılığı için takip sistemi kuruldu'

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ahmet Emre Bilgili, 1,5 yıl sonra yüz yüze eğitimin yeniden başladığını belirterek, "Yüz yüze eğitimin devamlılığı için hep birlikte eğitimin bütün paydaşları bir seferberlik ilan etmemiz gerekiyor." dedi.

Bilgili, 2021-2022 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla Adana Valisi Süleyman Elban ve İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun ile Kenan Çetinel İlkokuluna ziyarette bulundu.

Öğrenci ve öğretmenlerin yeni eğitim öğretim yılını kutlayan Bilgili, sınıfları gezerek çocuklarla sohbet etti.

Bilgili, ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi. 1,5 yıl aradan sonra yüz yüze eğitimin başladığına işaret eden Bilgili, şunları kaydetti:

"Bu ülkede yaşayan herkes yüz yüze eğitimin başlamasına yönelik bir görüş bildirdi ve bu toplumsal mutabakat sonucu okullarımız bugün yüz yüze eğitime başlamış oldu. Bu bizim açımızdan son derece sevindirici. Yüz yüze eğitimin devamlılığı için hep birlikte eğitimin bütün paydaşları bir seferberlik ilan etmemiz gerekiyor. Çünkü gündelik hayatımızdan eğitim çıkalı 1,5 yıl oldu. Tekrar gündelik hayatımıza yüz yüze eğitimin dahil olması için bütün eğitimin paydaşları olarak bir seferberlik ilan etmemiz gerekiyor. Yüz yüze eğitimin sürdürülebilirliğini ancak bu şekilde başarabiliriz. Herkesin bu işe katkı vermesiyle, elini taşın altına koymasıyla başarabiliriz. Herkes üzerine düşeni yapacak. Herkes söylenen tedbirleri alacak, bu konuda hep beraber duyarlı olacağız."

Yüz yüze eğitimin devamlılığı için bir takip sistemi kurulduğunu dile getiren Bilgili, konuları yakından izlediklerini ve anında tedbir aldıklarını belirtti.

Vali Süleyman Elban da kentte tüm okulların eğitim öğretime hazır olduğunu, herhangi bir sıkıntının bulunmadığını kaydetti.
Anadolu Ajansı
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