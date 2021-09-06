'ÖTV indirimi sonrası fiyat artışı' soruşturması tamamlandı
|06 Eylül 2021 16:10
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Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, soruşturma, söz konusu teşebbüslerin Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddesini ihlal edip etmediğine yönelik yapıldı.
Bu kapsamda, Baylas Otomotiv AŞ, Chevrolet Otomotiv Ticaret Ltd. Şti, Doğuş Otomotiv Servis ve Tic. AŞ, Ford Otomotiv Sanayi AŞ, Groupe PSA Otomotiv Pazarlama AŞ, Honda Türkiye AŞ, Hyundai Assan Otomotiv San. ve Tic. AŞ, Mais Motorlu Araçlar İmal ve Satış AŞ, Nissan Otomotiv AŞ, Opel Türkiye Otomotiv Ltd. Şti, Tofaş Türk Otomobil Fabrikası AŞ ve Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ hakkında idari para cezası verilmesine yer olmadığına karar verildi.
- Coca Cola'dan taahhüt alındı
Öte yandan, Coca Cola Satış ve Dağıtım AŞ'nin (CCSD) nihai satış noktalarında rakip ürünlerin satışını engelleyerek ilgili kanunu ihlal ettiği iddiasıyla başlatılan soruşturma da sonlandırıldı.
Soruşturma süreci devam ederken, CCSD tarafından dosya içindeki rekabetçi endişelere yönelik olarak taahhüt sürecinin başlatılmasına ilişkin başvuruda bulunulması üzerine gerçekleştirilen görüşmeler sonucu şirket tarafından kapsamlı bir taahhüt paketi sunuldu.
Rekabet Kurulunca dosya müzakere edildi. Söz konusu taahhütlerin rekabet sorunlarıyla orantılı, bu sorunları gidermeye elverişli, kısa sürede yerine getirilebilir ve etkili şekilde uygulanabilir olmasından hareketle, ilgili taahhüt paketi bağlayıcı hale getirilerek soruşturmanın sonlandırılmasına karar verildi.
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