1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

39 yıldır komada olan yıldız futbolcu hayatını kaybetti

Eski Fransız futbolcu Jean-Pierre Adams, komada geçirdiği 39 yılın ardından hayatını kaybetti.
06 Eylül 2021 16:19
+Aa- Yazdır
39 yıldır komada olan yıldız futbolcu hayatını kaybetti

Eski Fransız futbolcu Jean-Pierre Adams, 1982 yılının Mart ayında geçirdiği menisküs ameliyatı sırasında yapılan anestezi hatası sonucu komaya girmişti. 39 yıldır komada bulunan Senegal doğumlu Fransız futbolcu, 73 yaşında hayatını kaybetti.

Ameliyattan 15 ay sonra hastaneden taburcu edilen futbolcu, 140 kez Nice forması giymiş, Paris Saint-Germain'de de top koşturmuştu.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Galatasaray'da yaprak dökümü: 16 futbolcu Florya'dan ayrıldı
05 Eylül 2021 16:27		 Türkiye, Cebelitarık'ı 3 golle geçti
04 Eylül 2021 23:35
Filenin Sultanları Avrupa üçüncüsü
04 Eylül 2021 19:40		 Tünellerin içinden uçakla geçti, Rekorlar Kitabı'na girdi
04 Eylül 2021 16:00
Filenin Sultanları yarı finalde Sırbistan'a kaybetti
03 Eylül 2021 20:27		 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazandık
03 Eylül 2021 12:59
Kadına yönelik şiddete dikkati çekmek için sahaya eşleriyle çıktılar
03 Eylül 2021 10:47		 Süper Lig'de 13 haftalık program açıklandı
02 Eylül 2021 23:13
Galatasaray, Marcao kararını açıkladı
02 Eylül 2021 23:03		 Nabil Dirar, Fenerbahçe'den ayrıldı
02 Eylül 2021 20:00
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:38 - Çobanlıktan milli atletliğe: Çalışmalarını yaylada sürdürüyor17:31 - Zorunlu PCR testi uygulaması tartışmalı başladı17:27 - Rengini İstanbullular seçti: Çevreci deniz taksiler hizmete giriyor17:24 - Çeyrek altın 784 TL'ye geriledi17:21 - Dolar günü düşüşle kapattı17:18 - İTÜ, YKS'de dereceye giren öğrencilerin ilk tercihi oldu
17:11 - Cezaevi personeli onardı, 6 yıldır atıl durumdaki okul eğitim başladı17:04 - Kulağında boynuz çıkan keçi görenleri şaşırttı16:54 - Hastanelerde PCR testi yoğunluğu16:43 - Eşinin yerine sefere gitti, kazada hayatını kaybetti16:39 - Ferhan Şensoy'un torunu doğdu16:33 - 'Kardeşim rüyama giriyor, halen ümidim var, çıkıp gelecek inanıyorum'
16:26 - Kabine 'aşı ve PCR testi' gündemiyle toplandı16:23 - Fındık üreticisi tercihini TMO'dan yana kullanıyor16:19 - 39 yıldır komada olan yıldız futbolcu hayatını kaybetti16:10 - 'ÖTV indirimi sonrası fiyat artışı' soruşturması tamamlandı16:02 - 'Yüz yüze eğitim devamlılığı için takip sistemi kuruldu'
15:55 - Sünnet düğününde halay çekerken kalp krizi geçiren müteahhit öldü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Oğlunu atayan rektöre 6 ay hapis cezası
Kamu kurumları arasındaki ücret dengesizliği tekrar ortaya çıkıyor
Kripto para hesabındaki 240 bin doları buharlaştı, suç duyurusu yaptı
Kadınlara para verip, falakaya yatırmış
Yeni atanan 20 bin sözleşmeli öğretmene güvenlik soruşturması yapılacak mı?
Adalet Bakanlığı sözleşmeli 26 Personel alacak
Cem Küçük: Marketlerde fiyatlar can yakıyor, AK Parti çare bulmalı
Sayıştay sınavsız atamalarla ilgili önemli bir karara imza attı!
ÖTV indirimi sonrası aracınız ne kadar oldu?
MEB eski Personel Genel Müdürü Remzi Kaya vefat etti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
cif 1
almanca 1
memur dediğin 3
windows 10 3
Bugün olanlar 1
voleybolda avrupa 3.lüğü 1
en çarpıcı film sahnesi 1
aşk 2
pcr testi 2
öğretmenlerin okulda ve sosyal hayatta karşılaştıkları zorluklar 2
SON İLANLAR
Eskişehir Çifteler Belediyesi geçici işçi alacak
Sincan Simya Kurs Merkezi öğretmen alacak
Adalet Bakanlığı sözleşmeli 26 personel alacak
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İğdır Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Uşak Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam