39 yıldır komada olan yıldız futbolcu hayatını kaybetti
Eski Fransız futbolcu Jean-Pierre Adams, komada geçirdiği 39 yılın ardından hayatını kaybetti.
|06 Eylül 2021 16:19
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Eski Fransız futbolcu Jean-Pierre Adams, 1982 yılının Mart ayında geçirdiği menisküs ameliyatı sırasında yapılan anestezi hatası sonucu komaya girmişti. 39 yıldır komada bulunan Senegal doğumlu Fransız futbolcu, 73 yaşında hayatını kaybetti.
Ameliyattan 15 ay sonra hastaneden taburcu edilen futbolcu, 140 kez Nice forması giymiş, Paris Saint-Germain'de de top koşturmuştu.
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