1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Fındık üreticisi tercihini TMO'dan yana kullanıyor

Türkiye Ziraat Odaları Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, fındık üreticisinin özellikle serbest piyasada fiyatların gerilemesiyle tercihini Toprak Mahsulleri Ofisinden (TMO) yana kullandığını söyledi.
06 Eylül 2021 16:23
+Aa- Yazdır
Fındık üreticisi tercihini TMO'dan yana kullanıyor

Soydan, AA muhabirine, Toprak Mahsulleri Ofisinin 1 Eylül'den itibaren fındık bölgelerinde alımlara başladığını anımsattı.

Aradan geçen yaklaşık bir haftalık sürede, fındık üreticisinin TMO'ya ilgi gösterdiğini aktaran Soydan, "Özellikle serbest piyasada fındığın fiyatı 23,5 liraya kadar geriledi. Bu durum karşısında üreticinin ilk tercihi TMO oluyor." dedi.

TMO'nun alım yaptığı depolarda üreticilerin zaman zaman yoğunluk oluşturduğunu kaydeden Soydan, randımana göre ofise fındık verenlerin ürününün kilogram bedelinin 30-31 liraya kadar çıktığını aktardı.

Özellikle serbest piyasada fiyatın düşmesiyle TMO'nun devreye girmesinin öneminin daha iyi anlaşıldığını vurgulayan Soydan, TMO'nun bu noktada önemli görev üstlendiğinin altını çizdi.

Soydan, üreticilere TMO'nun alım kriterlerine uygun şekilde fındık getirmeleri çağrısında bulunarak, "Randımanın fazla gelmesi üretici için ek kazanç demektir." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Çeyrek altın 784 TL'ye geriledi
06 Eylül 2021 17:24		 Dolar günü düşüşle kapattı
06 Eylül 2021 17:21
MB: Gıda enflasyonunu, taze meyve ve sebze fiyatları yükseltti
06 Eylül 2021 14:59		 OVP'ye göre hazineden en fazla ödenek alacak bakanlıklar
06 Eylül 2021 13:44
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
06 Eylül 2021 13:08		 İTO Başkanı patronlara seslendi: Maaşları gözden geçirin
06 Eylül 2021 12:43
TOKİ'den konut ve iş yeri alıcılarına yönelik indirim kampanyası
06 Eylül 2021 12:28		 Kiralık ev fiyatlarındaki artış Anadolu'ya yayıldı
06 Eylül 2021 11:45
Veliler isyan etti! Okul servisine 'gizli zam'
06 Eylül 2021 11:20		 TCMB faizi aşan Ağustos enflasyonunu nasıl yorumladı?
06 Eylül 2021 10:26
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:38 - Çobanlıktan milli atletliğe: Çalışmalarını yaylada sürdürüyor17:31 - Zorunlu PCR testi uygulaması tartışmalı başladı17:27 - Rengini İstanbullular seçti: Çevreci deniz taksiler hizmete giriyor17:24 - Çeyrek altın 784 TL'ye geriledi17:21 - Dolar günü düşüşle kapattı17:18 - İTÜ, YKS'de dereceye giren öğrencilerin ilk tercihi oldu
17:11 - Cezaevi personeli onardı, 6 yıldır atıl durumdaki okul eğitim başladı17:04 - Kulağında boynuz çıkan keçi görenleri şaşırttı16:54 - Hastanelerde PCR testi yoğunluğu16:43 - Eşinin yerine sefere gitti, kazada hayatını kaybetti16:39 - Ferhan Şensoy'un torunu doğdu16:33 - 'Kardeşim rüyama giriyor, halen ümidim var, çıkıp gelecek inanıyorum'
16:26 - Kabine 'aşı ve PCR testi' gündemiyle toplandı16:23 - Fındık üreticisi tercihini TMO'dan yana kullanıyor16:19 - 39 yıldır komada olan yıldız futbolcu hayatını kaybetti16:10 - 'ÖTV indirimi sonrası fiyat artışı' soruşturması tamamlandı16:02 - 'Yüz yüze eğitim devamlılığı için takip sistemi kuruldu'
15:55 - Sünnet düğününde halay çekerken kalp krizi geçiren müteahhit öldü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Oğlunu atayan rektöre 6 ay hapis cezası
Kamu kurumları arasındaki ücret dengesizliği tekrar ortaya çıkıyor
Kripto para hesabındaki 240 bin doları buharlaştı, suç duyurusu yaptı
Kadınlara para verip, falakaya yatırmış
Yeni atanan 20 bin sözleşmeli öğretmene güvenlik soruşturması yapılacak mı?
Adalet Bakanlığı sözleşmeli 26 Personel alacak
Cem Küçük: Marketlerde fiyatlar can yakıyor, AK Parti çare bulmalı
Sayıştay sınavsız atamalarla ilgili önemli bir karara imza attı!
ÖTV indirimi sonrası aracınız ne kadar oldu?
MEB eski Personel Genel Müdürü Remzi Kaya vefat etti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
cürmün yetmez 1
evlenmek istemeyen kızı tinerle yakmak 1
nedamet 1
öğretmenlerin okulda ve sosyal hayatta karşılaştıkları zorluklar 2
gözün aydın 1
memur dediğin 3
sınav yerine önceden gitmek 1
kendini zıpkınlamak 1
pcr testi 2
vur idris vur 1
SON İLANLAR
Eskişehir Çifteler Belediyesi geçici işçi alacak
Sincan Simya Kurs Merkezi öğretmen alacak
Adalet Bakanlığı sözleşmeli 26 personel alacak
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İğdır Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Uşak Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam