1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ferhan Şensoy'un torunu doğdu

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden usta tiyatrocu Ferhan Şensoy'un kızı Müjgan Ferhan Şensoy anne oldu
06 Eylül 2021 16:39
+Aa- Yazdır
Ferhan Şensoy'un torunu doğdu

Usta sanatçı Ferhan Şensoy'un ölümünden altı gün sonra kızı Müjgan Ferhan Şensoy anne oldu. Cem Öget ve Müjgan Ferhan Şensoy kızlarına Pera ismini koydu.

Cem Öget ile evli olan Ferhan Şensoy'un kızı Müjgan Ferhan Şensoy anne oldu.

Öget ve Müjgan Şensoy kızlarına Pera adını verdi.

Müjgan Şensoy, eşi Cem Öğet ile bebeklerinin ismine nasıl karar verdiklerini şöyle açıklamıştı: "Cem ile konuştuğumuz bir şeydi; bir kızımız olursa adı 'Pera' olsun dedik. İkimizin hem ayrı ayrı hem de kesişen hayatlarının ev sahibiydi Pera..."

Dede olmak için gün sayan usta sanatçı Ferhan Şensoy, doğumuna sayılı günler kala torunu Pera'yı göremeden yaşamını yitirmişti.

Vefatın ardından Müjgan Şensoy, "Babam uçtu göklere" diyerek ölüm haberini duyurmuştu.
NTV
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Buket Aydın'ın yeni adresi belli oldu
04 Eylül 2021 11:15		 Tosuncuk, liseyi dışarıdan bitirmek için ders çalışıyor
03 Eylül 2021 17:50
Danilo Şef'in programı terk etme nedeni belli oldu
03 Eylül 2021 15:40		 Acun Ilıcalı'dan Haluk Levent hamlesi
03 Eylül 2021 13:33
Aşı olmayı reddeden Yıldız Tilbe'nin konseri iptal edildi
03 Eylül 2021 11:20		 Ece Üner'e tepki gösteren 7 gazeteci istifa etti
03 Eylül 2021 09:11
Mazhar Alanson'un acı günü
03 Eylül 2021 08:48		 Defne Samyeli koronavirüse yakalandı
02 Eylül 2021 17:07
Usta oyuncu Nusret Çetinel vefat etti
01 Eylül 2021 22:35		 Gürkan Uygun ile iki yönetmen koronavirüse yakalandı
01 Eylül 2021 21:46
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:47 - Marmara Denizi'ne dalan Prof. Sarı'dan 'müsilaj' uyarısı17:38 - Çobanlıktan milli atletliğe: Çalışmalarını yaylada sürdürüyor17:31 - Zorunlu PCR testi uygulaması tartışmalı başladı17:27 - Rengini İstanbullular seçti: Çevreci deniz taksiler hizmete giriyor17:24 - Çeyrek altın 784 TL'ye geriledi17:21 - Dolar günü düşüşle kapattı
17:18 - İTÜ, YKS'de dereceye giren öğrencilerin ilk tercihi oldu17:11 - Cezaevi personeli onardı, 6 yıldır atıl durumdaki okul eğitim başladı17:04 - Kulağında boynuz çıkan keçi görenleri şaşırttı16:54 - Hastanelerde PCR testi yoğunluğu16:43 - Eşinin yerine sefere gitti, kazada hayatını kaybetti16:39 - Ferhan Şensoy'un torunu doğdu
16:33 - 'Kardeşim rüyama giriyor, halen ümidim var, çıkıp gelecek inanıyorum'16:26 - Kabine 'aşı ve PCR testi' gündemiyle toplandı16:23 - Fındık üreticisi tercihini TMO'dan yana kullanıyor16:19 - 39 yıldır komada olan yıldız futbolcu hayatını kaybetti16:10 - 'ÖTV indirimi sonrası fiyat artışı' soruşturması tamamlandı
16:02 - 'Yüz yüze eğitim devamlılığı için takip sistemi kuruldu'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Oğlunu atayan rektöre 6 ay hapis cezası
Kamu kurumları arasındaki ücret dengesizliği tekrar ortaya çıkıyor
Kripto para hesabındaki 240 bin doları buharlaştı, suç duyurusu yaptı
Kadınlara para verip, falakaya yatırmış
Yeni atanan 20 bin sözleşmeli öğretmene güvenlik soruşturması yapılacak mı?
Adalet Bakanlığı sözleşmeli 26 Personel alacak
Cem Küçük: Marketlerde fiyatlar can yakıyor, AK Parti çare bulmalı
Sayıştay sınavsız atamalarla ilgili önemli bir karara imza attı!
ÖTV indirimi sonrası aracınız ne kadar oldu?
MEB eski Personel Genel Müdürü Remzi Kaya vefat etti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ejderhayı yarı canlı bırakmayacaksın 1
baltayla televizyon parçalamak 1
sınav yerine önceden gitmek 1
nedamet 1
pcr testi 2
evlenmek istemeyen kızı tinerle yakmak 1
Okullarda Covid-19 pozitif vaka çıkarsa Genelgesi 2
aşk 2
çizgi film 1
almanca 1
SON İLANLAR
EKPSS'de 350 kadro boş kaldı
Kişisel Verileri Koruma Kurumu Naklen Uzman Alacak
25 yıldır yetiştirdiği öğrencilerinin dokümanını tuttu
MEB, 2 bin 394 personelini ödüllendirdi
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam