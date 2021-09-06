Ferhan Şensoy'un torunu doğdu

Usta sanatçı Ferhan Şensoy'un ölümünden altı gün sonra kızı Müjgan Ferhan Şensoy anne oldu. Cem Öget ve Müjgan Ferhan Şensoy kızlarına Pera ismini koydu.

Cem Öget ile evli olan Ferhan Şensoy'un kızı Müjgan Ferhan Şensoy anne oldu.

Öget ve Müjgan Şensoy kızlarına Pera adını verdi.

Müjgan Şensoy, eşi Cem Öğet ile bebeklerinin ismine nasıl karar verdiklerini şöyle açıklamıştı: "Cem ile konuştuğumuz bir şeydi; bir kızımız olursa adı 'Pera' olsun dedik. İkimizin hem ayrı ayrı hem de kesişen hayatlarının ev sahibiydi Pera..."

Dede olmak için gün sayan usta sanatçı Ferhan Şensoy, doğumuna sayılı günler kala torunu Pera'yı göremeden yaşamını yitirmişti.

Vefatın ardından Müjgan Şensoy, "Babam uçtu göklere" diyerek ölüm haberini duyurmuştu.