Eşinin yerine sefere gitti, kazada hayatını kaybetti
|06 Eylül 2021 16:43
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Muğla'nın Ortaca ilçesinden Antalya seferi yapan otobüs, dönüş yolunda kaza yaptı. Edinilen bilgiye göre, Lasif Uysal (51) yönetimindeki 48 ABS 859 plakalı otobüs, Antalya'dan Ortaca'ya dönüşü sırasında Korkuteli ilçesi Küçüklü Mahallesi yakınlarında aşırı yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kaza sonrası çok sayıda ambulans bölgeye sevk edilirken, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalede otobüs şoförü Lasif Uysal'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi. Kazada otobüste yolcu olarak bulunan 9 kişi de vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Uzun yıllardır Ortaca'da otobüs şoförlüğü yapan Lasif Uysal'ın, kaza günü normalde seferinin olmadığı, eşinin rahatsızlanması nedeniyle onun yerine sefere çıktığı öğrenildi. Kazada yaşamını yitiren kadının ayrıca 3 Eylül'de evlilik yıldönümü olduğu Uysal evlilik yıldönümünden 2 gün sonra yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.
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