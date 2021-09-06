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Eşinin yerine sefere gitti, kazada hayatını kaybetti

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden kadın sürücünün, rahatsızlanan eşinin yerine direksiyon başına geçtiği öğrenildi.
06 Eylül 2021 16:43
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Eşinin yerine sefere gitti, kazada hayatını kaybetti

Muğla'nın Ortaca ilçesinden Antalya seferi yapan otobüs, dönüş yolunda kaza yaptı. Edinilen bilgiye göre, Lasif Uysal (51) yönetimindeki 48 ABS 859 plakalı otobüs, Antalya'dan Ortaca'ya dönüşü sırasında Korkuteli ilçesi Küçüklü Mahallesi yakınlarında aşırı yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kaza sonrası çok sayıda ambulans bölgeye sevk edilirken, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalede otobüs şoförü Lasif Uysal'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi. Kazada otobüste yolcu olarak bulunan 9 kişi de vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Uzun yıllardır Ortaca'da otobüs şoförlüğü yapan Lasif Uysal'ın, kaza günü normalde seferinin olmadığı, eşinin rahatsızlanması nedeniyle onun yerine sefere çıktığı öğrenildi. Kazada yaşamını yitiren kadının ayrıca 3 Eylül'de evlilik yıldönümü olduğu Uysal evlilik yıldönümünden 2 gün sonra yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.
İhlas Haber Ajansı
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