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Belediyenin memur alımında tüm adaylar başarısız sayıldı

Yalova Kadıköy Belediyesinin Mühendis ve Mimar unvanlı kadrolarına başvuran tüm adaylar sözlü sınav sonrasında başarısız sayıldı
07 Eylül 2021 00:02
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Belediyenin memur alımında tüm adaylar başarısız sayıldı

Yalova Kadıköy Belediyesi 5 memur almak için Haziran ayında ilana çıktı. İlan 1 adet mühendis ve 1 adet Mimar kadrosu da yer aldı.

İlan metnine göre en yüksek KPSS puanına sahip beş katı aday Ağustos ayında sözlü sınava alındı. Sonuçlar geçtiğimiz gün açıklandı.

Ancak açıklanan sonuçlara göre, KPSS puanı 90 ve üzeri olan adayların da girdiği sözlü sınavda başarılı bulunan aday çıkmadı.

İşte Yalova Kadıköy Belediyesi sonuç açıklaması:
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