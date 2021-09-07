Belediyenin memur alımında tüm adaylar başarısız sayıldı

Yalova Kadıköy Belediyesi 5 memur almak için Haziran ayında ilana çıktı. İlan 1 adet mühendis ve 1 adet Mimar kadrosu da yer aldı.

İlan metnine göre en yüksek KPSS puanına sahip beş katı aday Ağustos ayında sözlü sınava alındı. Sonuçlar geçtiğimiz gün açıklandı.

Ancak açıklanan sonuçlara göre, KPSS puanı 90 ve üzeri olan adayların da girdiği sözlü sınavda başarılı bulunan aday çıkmadı.

İşte Yalova Kadıköy Belediyesi sonuç açıklaması: