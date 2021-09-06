Hastanelerde PCR testi yoğunluğu
|06 Eylül 2021 16:54
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Pandemiyle mücadelede aşı olmayan kişilerin şehirlerarası seyahat, konser, sinema ve tiyatro gibi vatandaşların toplu olarak bulunduğu alanlara girişlerinde negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu bugünden itibaren başladı. Bu kapsamda birçok vatandaş da hastanelere giderek test yaptırmaya başladı. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne gelen vatandaşlar sosyal alanlara girebilmek için testlerini verdi. Belirli sürelere göre yenilenmesi gereken testler için zaman zaman yoğunluğun oluştuğu hastanede kimi vatandaşlar testin zorunlu olmaması gerektiğini belirtti.
"Haftada 2 gün PCR yaptırmaktansa aşı yaptırmak daha kolay"
Vatandaşların pandemiye karşı aşılarını olması gerektiğini ve zorunluluğun ardından PCR testlerinde önümüzdeki günlerde de artış beklendiğini söyleyen Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Mehmed Necmeddin Sutaşır, "PCR testine zorunluluk geldikten sonra burada bir artış bekliyoruz. Özellikle Milli Eğitim camiasına ve servis şoförlerine mutlaka aşılarını yaptırmalarını söylüyoruz. Haftada 2 gün PCR yaptırmaktansa aşı yaptırmak daha kolay. Hem toplum sağlığına katkı sağlamış oluruz hem de aşılarla birlikte yeni mutantların oluşumu engelleniyor. İşyerlerinden gelenler var, servis şoförleri, öğretmenler var. Lütfen aşılarımıza gelelim, haftada 2 gün PCR testi vermek yorucudur. Hem bunun için biz zaman ayırmanız gerekiyor hem de uygunluk gerekiyor. Bu zor bir işlem bunun yerine hem kendi ve ailelerini koruyabilecekleri aşının yapılması her zaman daha iyidir. Yurt dışı uçuşlarda PCR testi zorunluydu, şu an şehir içleri ve şehirlerarası ulaşımlarda da PCR durumları oluştuğu için bir artış var. Aşısız gezmek başlı başına bir risk. Bu son 4. Dalga aşısızların pandemisinde biraz daha dikkatli olmak lazım" dedi.
"Aşı olmak kadar aşı olmamak hakkımız da var"
PCR testinin zorunlu olmaması gerektiğini ifade eden bir vatandaş Cemile Nur Yiğit, "Biraz gereksiz buluyorum. Zaten hastaneye bile mümkün olduğunca gelmiyoruz. 1- 1,5 senedir maske mesafe ve tedbirle atlattık bu süreci bu yüzden bence zorunlu olmamalı. Belirti olmadan gelmek bir iş yükü. Ben neden aşı olmadım çünkü kendi tedbirlerimle bu süreci atlatabildiğime inanıyorum. Aşıya karşı değilim ama kendi isteğimle olmak istiyorum. Eğer kendimi güvence hissetmezsem olacağım ama şu an için olmak istemiyorum. Kendi vücudumuz kendi özgürlüğümüz bence bireyler kendisi karar vermeli. Aşı olmak kadar aşı olmamak hakkımız da var" dedi.
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