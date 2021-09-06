1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Cezaevi personeli onardı, 6 yıldır atıl durumdaki okul eğitim başladı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Diyarbakır Kapalı Ceza İnfaz Kurumu personelimiz, bir köy okulunun tadilatını üstlendi. Boyasını, temizliğini bir haftada yapıp okulu yeni eğitim-öğretim yılına hazır hale getirdi. Personelimizin ellerine sağlık, çocuklarımıza hayırlı olsun." ifadelerine yer verdi
06 Eylül 2021 17:11
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Diyarbakır 1 Nolu Yksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu personeli, merkez Kayapınar ilçesinde kırsal mahalledeki bir okulu onararak, öğrencilerin hizmetine sundu.

Ceza İnfaz Kurumu kampüs yerleşkesine 4,5 kilometre uzaklıktaki Cücük Mahallesinde yer alan ve 6 yıldır kapalı olan Cücük İlkokulu'nun onarılarak eğitim öğretime kazandırılması için Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca sosyal sorumluluk projesi hayata geçirildi.

Ceza infaz kurumu personeli ve ailelerinin gönüllülük esasıyla katıldığı çalışma ile okul temizlendi, okula su tesisatı çekildi, elektrik tesisatı da işler hale getirildi. Okul yarasa ve yılanlardan temizlendi. Kömürlük temizlenirken, okulda ilaçlama da yapıldı.

Atıl haldeki su deposunu boyayarak, işler hale getiren kurum personeli, yıpranan bayrak direği dahil, binanın içini ve dışını onararak, boyadı, bahçede düzenleme yaptı.

Fiziki yapısı yenilenen ve öğrencilerin eğitimi için sağlıklı bir ortama kavuşturulan okul 2021-2022 eğitim öğretim yılının ilk gününde hizmete açıldı.

Yenilenen Cücük İlkokulu'nda eğitim görecek 1. sınıf öğrencileri bugün ders başı yapmanın mutluluğunu yaşadı.

- Adalet Bakanı Gül sosyal medyadan kurum personeline teşekkür etti

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Diyarbakır Kapalı Ceza İnfaz Kurumu personelimiz, bir köy okulunun tadilatını üstlendi. Boyasını, temizliğini bir haftada yapıp okulu yeni eğitim-öğretim yılına hazır hale getirdi. Personelimizin ellerine sağlık, çocuklarımıza hayırlı olsun." ifadelerine yer verdi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcı Vekili İsa Özer, 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü İsa Devrim ve infaz koruma memurları ile okulda eğitim öğretime başlayan öğrencileri ziyaret etti.

- "Okul eğitime hazır hale getirildi"

Çocuklara çikolata ikram eden Özer, gazetecilere yaptığı açıklamada, kurum personelinin okulda yaptığı tadilatla eğitim-öğretime katkı sağladıklarını söyledi.

Ceza infaz kurumlarının hükümlü ve tutukluların topluma kazandırılması amacıyla hizmet verdiğini dile getiren Özer, "Okul yaklaşık 6 yıldan beri atıl vaziyetteydi. Bu durumu gören arkadaşlarımız proje yaptı. Gerekli çalışmalar yapıldıktan sonra burada faaliyete başlandı. Tamir ve tadilatı infaz koruma memurlarımız tarafından yapıldı. Okul eğitime hazır hale getirildi. Bu okulun eğitime katkı sağlaması için yürütülen çalışmalarda emeği geçen bütün memurlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

- "Yürüme mesafesinde eğitimlerini görecekler"

1 Nolu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Devrim okulun tüm bakımını 9 personel ve aileleriyle gönüllülük esasıyla yaptıklarını dile getirerek, bunun çok güzel bir çalışma olduğunu aktardı.

38 öğrencinin eğitim göreceği okulun bugün hizmete açıldığını ifade eden Devrim, "Burada taşımalı eğitim sistemi olduğu için okul atıl duruma düşmüştü. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüyle görüşmeler üzerine okulu tekrar hizmete açmayı planladık. Önce taşımalı eğitim vardı, şimdi ise yürüme mesafesinde öğrenciler eğitimlerini görecekler." diye konuştu.

İnfaz koruma memuru Alperen Uslu da, hafta sonu ve hafta içi mesai sonrası okulun tadilatı için çalışma yürüttüklerini anlatarak, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün sosyal medyadan yaptığı paylaşımla kendilerini onure ettiğini aktardı.

"Bu paylaşım bize gurur verdi." diyen Uslu Bakan Gül'e teşekkür etti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Çobanlıktan milli atletliğe: Çalışmalarını yaylada sürdürüyor
06 Eylül 2021 17:38		 Rengini İstanbullular seçti: Çevreci deniz taksiler hizmete giriyor
06 Eylül 2021 17:27
Kulağında boynuz çıkan keçi görenleri şaşırttı
06 Eylül 2021 17:04		 'Kardeşim rüyama giriyor, halen ümidim var, çıkıp gelecek inanıyorum'
06 Eylül 2021 16:33
Yoğun bakımları aşısızlar dolduruyor
06 Eylül 2021 15:42		 Rize'deki o okulda eğitim 1,5 ay gecikmeli başlayacak
06 Eylül 2021 14:10
50 TL'lik halı izdihamı! Görevliler 'birbirinize zarar vermeyin' diye uyardı
06 Eylül 2021 13:39		 Kömür diye aldı, göktaşı çıktı
06 Eylül 2021 13:26
Yanan ormanlık alanlar iş makineleri tarafından dikime hazırlanıyor
06 Eylül 2021 13:17		 Okul önünde bekleyen ailelere anons: Evinize gidin
06 Eylül 2021 13:05
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:47 - Marmara Denizi'ne dalan Prof. Sarı'dan 'müsilaj' uyarısı17:38 - Çobanlıktan milli atletliğe: Çalışmalarını yaylada sürdürüyor17:31 - Zorunlu PCR testi uygulaması tartışmalı başladı17:27 - Rengini İstanbullular seçti: Çevreci deniz taksiler hizmete giriyor17:24 - Çeyrek altın 784 TL'ye geriledi17:21 - Dolar günü düşüşle kapattı
17:18 - İTÜ, YKS'de dereceye giren öğrencilerin ilk tercihi oldu17:11 - Cezaevi personeli onardı, 6 yıldır atıl durumdaki okul eğitim başladı17:04 - Kulağında boynuz çıkan keçi görenleri şaşırttı16:54 - Hastanelerde PCR testi yoğunluğu16:43 - Eşinin yerine sefere gitti, kazada hayatını kaybetti16:39 - Ferhan Şensoy'un torunu doğdu
16:33 - 'Kardeşim rüyama giriyor, halen ümidim var, çıkıp gelecek inanıyorum'16:26 - Kabine 'aşı ve PCR testi' gündemiyle toplandı16:23 - Fındık üreticisi tercihini TMO'dan yana kullanıyor16:19 - 39 yıldır komada olan yıldız futbolcu hayatını kaybetti16:10 - 'ÖTV indirimi sonrası fiyat artışı' soruşturması tamamlandı
16:02 - 'Yüz yüze eğitim devamlılığı için takip sistemi kuruldu'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Oğlunu atayan rektöre 6 ay hapis cezası
Kamu kurumları arasındaki ücret dengesizliği tekrar ortaya çıkıyor
Kripto para hesabındaki 240 bin doları buharlaştı, suç duyurusu yaptı
Kadınlara para verip, falakaya yatırmış
Yeni atanan 20 bin sözleşmeli öğretmene güvenlik soruşturması yapılacak mı?
Adalet Bakanlığı sözleşmeli 26 Personel alacak
Cem Küçük: Marketlerde fiyatlar can yakıyor, AK Parti çare bulmalı
Sayıştay sınavsız atamalarla ilgili önemli bir karara imza attı!
ÖTV indirimi sonrası aracınız ne kadar oldu?
MEB eski Personel Genel Müdürü Remzi Kaya vefat etti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kreol 1
memur dediğin 3
google mapsta bile görünen veli 1
Peki Zeki müren de bizi görecek mi? 1
molla kendini kolla 1
cürmün yetmez 1
aşk 2
almanca 1
koltuğa yapışmak 3
kendini zıpkınlamak 1
SON İLANLAR
Eskişehir Çifteler Belediyesi geçici işçi alacak
Sincan Simya Kurs Merkezi öğretmen alacak
Adalet Bakanlığı sözleşmeli 26 personel alacak
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İğdır Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Uşak Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam