Rengini İstanbullular seçti: Çevreci deniz taksiler hizmete giriyor
|06 Eylül 2021 17:27
|+Aa- Yazdır
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından tanıtılan ve ocak ayında üretimine başlanan deniz taksiler, test sürüşünü başarıyla geçti. Haliç Tersanesi'nde üretilen 50 taksinin sekizi, eylül ayının sonunda hizmet vermeye başlayacak. Taksilerin, ardından altı ay içinde dolmuş taksi olarak kullanılması planlanıyor.
YERLİ VE ÇEVRECİ
Açıklamada, Şehir Hatları Genel Müdürü Sinem Dedetaş'ın tasarladığı, yerli imkanlarla üretilen deniz taksiler, çevreci özelliğiyle de dikkat çektiği de vurgulandı.
Açıklamada yer verilen bilgilere göre; mil başına 3 litre yakıt tüketecek deniz taksilerden beşinin elektrikle çalışması hedefleniyor. Bununla, toplu taşımada deniz yolunun kullanımının arttırılması amaçlanıyor. Her yere yanaşabilecek deniz taksiler ile iskele bağımlılığı da ortadan kaldırılacak. Yapılan tarasımda engelliler, bebek arabalı aileler, akülü araç kullananlar ve bisikletliler de düşünüldü.
İlk test sürüşü 30 Ağustos'ta gerçekleştirilen deniz taksileri kullanmak isteyenler mobil uygulama üzerinden çağrıda bulunabilecek. İlk etapta 98 iskeleden çağrı yapılabilecek. Daha sonra uygulama genişletilerek yolcuların istenilen yerden inip binmesine imkan sağlanacak. Altı ay sonra, paylaşımlı taksi dolmuş modeline geçilecek.
Şimdilik 50 deniz taksinin hizmet vermesi planlanırken, eylül ayının sonunda 8, yılsonunda ise toplam 45 taksi hizmete girecek. Beş adet elektrikli model de Şubat 2022'de filoya dahil olacak. Ayrıca on yolcu taşıyacak deniz taksilerde bir kaptan ve bir gemici olmak üzere iki personel bulunacak. Bu personeller arasında kadın denizciler de yer alacak.
RENGİNİ İSTABULLULAR SEÇTİ
İBB'nin tasarlayıp ürettiği ilk deniz taksinin rengi, İstanbullular tarafından seçildi. 'Boğaz' olarak adlandırılan mavi renk, toplam 150 bin oyun yüzde 36'sını aldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Çobanlıktan milli atletliğe: Çalışmalarını yaylada sürdürüyor
06 Eylül 2021 17:38
|Cezaevi personeli onardı, 6 yıldır atıl durumdaki okul eğitim başladı
06 Eylül 2021 17:11
|Kulağında boynuz çıkan keçi görenleri şaşırttı
06 Eylül 2021 17:04
|'Kardeşim rüyama giriyor, halen ümidim var, çıkıp gelecek inanıyorum'
06 Eylül 2021 16:33
|Yoğun bakımları aşısızlar dolduruyor
06 Eylül 2021 15:42
|Rize'deki o okulda eğitim 1,5 ay gecikmeli başlayacak
06 Eylül 2021 14:10
|50 TL'lik halı izdihamı! Görevliler 'birbirinize zarar vermeyin' diye uyardı
06 Eylül 2021 13:39
|Kömür diye aldı, göktaşı çıktı
06 Eylül 2021 13:26
|Yanan ormanlık alanlar iş makineleri tarafından dikime hazırlanıyor
06 Eylül 2021 13:17
|Okul önünde bekleyen ailelere anons: Evinize gidin
06 Eylül 2021 13:05