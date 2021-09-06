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Çobanlıktan milli atletliğe: Çalışmalarını yaylada sürdürüyor

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde hayvancılıkla uğraşan ailesinin yanında çobanlık yapan Abdulselam İmuk, yaylalarda spor yaparak, azmiyle Türkiye'yi temsil eden bir milli atlet oldu. Birçok yarışmaya katılıp, ay yıldızlı bayrağı Avrupa'da dalgalandıran Şırnaklı milli atlet İmuk, güvenlik kuvvetlerince terörden temizlenip huzurun sağlandığı 2 bin 650 rakımlı Faraşin Yaylası'nda, hem göçer ailesine yardım ediyor hem de spor yapıyor.
06 Eylül 2021 17:38
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Şırnak'ın İdil ilçesi nüfusuna kayıtlı olan hayvancılıkla uğraşan 9 nüfuslu ailenin oğlu olan sporcu Abdulselam İmuk, aylardır antrenman yaparak, 2024 yılındaki yarışmalarda Türkiye'yi temsil etmek için yoğun tempoyla hazırlanıyor. Yüksek rakımlı yaylada kalarak hem hayvanlara bakıp hem de spor yapan milli atlet İmuk, "Bir sporcunun hayatının antrenman yaparak geçmesi gerekiyor. Bu dağlarda, bu yaylalarda dünyaya geldim. Ailem hayvancılıkla uğraşıyor. Her yıl bu yaylalara geliyor. Çocukluğum sürekli çobanlık yaparak geçti" dedi.

'ÖĞRETMENİM SAYESİNDE BUGÜNE GELDİM'

İmuk, ilkokuldaki bir öğretmeni sayesinde bugüne kadar geldiğini belirterek, "O ve eşi, beni manevi çocukları olarak İstanbul'a götürdü. Burada sürekli çalıştım ve istediğim hedefe ulaştım. Şimdi birçok yarışmaya katıldım. Ülkemizi temsil etmek için 2020 yılında 20 kilometre koşu yarışında ikinci oldum. Şimdi Faraşin Yaylası'nda antrenman yapıyorum. Kamplarımız oluyor. Ailemin yanında olduğum için çok mutluyum. Sürekli desteklerini esirgemeyen Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, ilçe ve il spor müdürlerimiz, Gençlik ve Spor Bakanlığımız, öğretmenlerim, antrenörlerim, kulüp yöneticilerim ve ailem sayesinde bu kadar ilerledi her şey. Herkese çok teşekkür ederim" diye konuştu.

YAYLADA KAMP

Milli sporcu İmuk, elde ettiği başarılarla, milli takım forması giyerek Türkiye'yi çeşitli ülkelerde temsil etmeyi sürdürüyor. Güvenlik kuvvetlerinin operasyonlarıyla tamamen terörden temizlenip huzurun yakalandığı 2 bin 650 rakımlı yayladaki göçer ailesinin yanına gelen Abdulselam İmuk, burada hem spor yapıyor, hem de ailesine yardım ediyor. Atlet İmuk, 2024 yılında yapılacak olan yarışmalara hazırlanıyor.
DHA
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