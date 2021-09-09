312 bin emniyet mensubunun hakkını Devlet korumalı

Toplu sözleşmede, 3 ayda bir ödenen toplu sözleşme ikramiyesinden, hizmet kolları bazında fazla çalışma ücretlerine değin çok sayıda konu yer almaktadır.

Özellikle fazla çalışma konuları sözleşmede oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Örneğin Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmet Kolunda uzlaşmaya varılan maddelerin yüzde 35'i Tarım ve Ormancılık Hizmet Kolunda uzlaşmaya varılan maddelerin yüzde 22'si fazla çalışmaya ilişkindir.

2021 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile fazla çalışma ücreti 2,40 TL olarak belirlenmiştir. 6. dönem toplu sözleşmeyle, bazı kurumlar için bu tutarın 3 ila 5 katı tutarında ödeme yapılması öngörülmüştür.

Ancak çok yoğun bir çalışma temposuna sahip olan 312 bin Emniyet mensubu için toplu sözleşmede özel bir hüküm yer almamaktadır.

Emniyet mensuplarının fazla çalışmadan, tazminat ve izinlerine değin bir çok konuda özlük haklarında iyileştirmeler yapılması gerekmekte olup, toplu sözleşmede temsilcileri yer almadığı için bu iyileştirmelerin ilgili Bakanlıklarca görüşülerek yapılması uygun olacaktır.