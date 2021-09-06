Datça açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem

'ANORMAL BİR ARTIŞ İDDİASI, RAKAMLARLA TEYİT EDİLMEMEKTEDİR' İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenledi. (4) Çataklı: "2020'de sınırda girişi engellenen yabancı sayısı 505 bin 375, bu yıl şu ana kadar 307 bin 850'dir. Anormal bir artış iddiası, rakamlarla teyit edilmemektedir."