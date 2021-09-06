'17 Aralık kumpası' davasının kilit isminin eşi hücre evinde yakalandı
|06 Eylül 2021 18:32
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FETÖ/PDY'nin 2013 yılında devleti zor duruma düşürmek ve hükümete birçok koldan darbe vurmak için gerçekleştirdiği 17-25 Aralık yargısal darbe teşebbüsünün kilit isimleri arasında gösterilen ve operasyonun gerçekleştirildiği dönemde İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesinde komiser rütbesinde olduğu öğrenilen Mustafa Demirhan'ın eşi E.D., İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 20 Ağustos'ta Pendik'te örgüt içinde 'gaybubet' diye adlandırılan bir hücre evinde yakalanarak gözaltına alındı. Yakalandıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilen FETÖ/PDY mensubu E.D.'nin Covid-19 testinin pozitif çıktığı öğrenildi. E.D., 21 Ağustos tarihinde hastaneye yatırılarak karantinaya alındı. Örgüt üyelerince kullanılan gizli haberleşme programı ByLock'un yer aldığı 4 ayrı hattı ve mesajları tespit edilen E.D.'nin hastanedeki karantina süresi önceki gün doldu. 4 Ağustos'ta tedavisi tamamlanan zanlı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Zanlının emniyetteki ifade işlemlerinin devam ettiği aktarıldı.
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