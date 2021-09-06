Üniversiteler 13 Eylül'de başlıyor ama KYK yurt başvuruları açılmadı
|06 Eylül 2021 18:37
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Koronavirüs salgını nedeniyle uzun süredir okullarından uzak kalan üniversite öğrencileri, yeniden amfilere kavuşacak olmanın heyecanını yaşıyor. Öğrenciler salgın durumu nedeniyle geçmiş yıllara göre daha fazla zorluk yaşıyor. Hem kiralık ev hem servis hem de apart fiyatlarının yükselmesi nedeniyle kalacak yer bulmakta zorlanan üniversite öğrencileri, Kredi Yurtlar Kurumu'nun yurtlarına yöneldi. Ancak bu sefer de yurt başvuruları açılmadı.
13 EYLÜL'DE OKULLAR BAŞLIYOR
13 Eylül'de üniversitelerin açılacak olması nedeniyle telaşa düşen binlerce üniversite öğrencisi, bu sıkıntılarını sosyal medya hesaplarından dile getirdi. Binlerce öğrenci, henüz yerleşecek bir yerlerinin olmaması nedeniyle KYK yurt başvurularının açılmasını bekliyor. Öğrenciler, KYK yurt başvurularının zamanında açıklanmamasının da büyük sıkıntılara yol açacağını savunuyor.
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