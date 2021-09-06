1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Üniversiteler 13 Eylül'de başlıyor ama KYK yurt başvuruları açılmadı

Üniversitelerin açılmasına kısa bir süre kala, öğrencilerde de kalacak yer bulma telaşı başladı. Kiraların yükselmesi nedeniyle devlet yurtlarında kalmak isteyen öğrenciler, başvuruların hala açılmaması nedeniyle mağduriyet yaşıyor. Sosyal medyada paylaşım yapan binlerce öğrenci, yaşanan bu duruma tepki gösterdi.
06 Eylül 2021 18:37
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Koronavirüs salgını nedeniyle uzun süredir okullarından uzak kalan üniversite öğrencileri, yeniden amfilere kavuşacak olmanın heyecanını yaşıyor. Öğrenciler salgın durumu nedeniyle geçmiş yıllara göre daha fazla zorluk yaşıyor. Hem kiralık ev hem servis hem de apart fiyatlarının yükselmesi nedeniyle kalacak yer bulmakta zorlanan üniversite öğrencileri, Kredi Yurtlar Kurumu'nun yurtlarına yöneldi. Ancak bu sefer de yurt başvuruları açılmadı.

13 EYLÜL'DE OKULLAR BAŞLIYOR

13 Eylül'de üniversitelerin açılacak olması nedeniyle telaşa düşen binlerce üniversite öğrencisi, bu sıkıntılarını sosyal medya hesaplarından dile getirdi. Binlerce öğrenci, henüz yerleşecek bir yerlerinin olmaması nedeniyle KYK yurt başvurularının açılmasını bekliyor. Öğrenciler, KYK yurt başvurularının zamanında açıklanmamasının da büyük sıkıntılara yol açacağını savunuyor.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Tıp fakültesini kazandı, annesiyle babasının öğrencisi oldu
06 Eylül 2021 18:46		 İTÜ, YKS'de dereceye giren öğrencilerin ilk tercihi oldu
06 Eylül 2021 17:18
'Yüz yüze eğitim devamlılığı için takip sistemi kuruldu'
06 Eylül 2021 16:02		 Okul alışverişi için 'güvenli ürün' uyarısı
06 Eylül 2021 12:46
İç Anadolu'da tüm kademelerde yüz yüze eğitimin ilk ders zili çaldı
06 Eylül 2021 11:29		 Veli ve öğretmenler için okul bahçelerine aşı standı kuruldu
06 Eylül 2021 10:31
Başörtüsü yasağı mağduru, şube müdürü oldu
06 Eylül 2021 10:02		 Özel okul, gazinin çocuklarının ücretsiz kaydını yenilemedi
06 Eylül 2021 09:09
Milli Eğitim Bakanı Özer: Yüz yüze eğitime katılım zorunlu
06 Eylül 2021 08:47		 Öğrencilere kötü haber: Yüz yüze eğitime başlayamayacaklar
05 Eylül 2021 21:52
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:36 - 18 yaşından küçüklere otobüs ve uçak bilet satışı yasaklandı20:34 - Yerli elektrikli hizmet aracı Tragger'in otonomi testleri başladı20:33 - 'Kripto para borsalarından 2,2 milyar dolar çalındı'20:31 - Nihal öğretmen ve babası son yolculuğuna uğurlandı20:30 - Damak tedavisinde yüz felci olan Yeliz, hayatını kaybetti19:50 - Aksaray Metrosu sular altında kaldı
19:36 - Erdoğan: Yargıya verdiğimiz desteği sürdüreceğiz19:32 - Beykoz'da yarın denize girmek yasaklandı19:18 - Moody's'ten Türkiye'deki katılım bankalarına ilişkin açıklama19:16 - Şarkıcı Burcu Güneş üvey annesine dava açtı!19:15 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kitabı raflarda yerini aldı19:11 - İstanbul'da kayıtlar başladı, öğrenciler ev ve yurt telaşı yaşadı
19:09 - Aratos'un anıt mezarı, kireç ocağı olarak kullanılmış19:04 - Prof. Dr. Hüseyin Cenk Özmutlu hayatını kaybetti18:58 - Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi18:56 - Aydın'da 5 yaşındaki çocuğu bıçaklayan zanlı tutuklandı18:46 - Tıp fakültesini kazandı, annesiyle babasının öğrencisi oldu
18:42 - Avrupa'nın en büyük havuzu su tutmaya başladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Oğlunu atayan rektöre 6 ay hapis cezası
Kamu kurumları arasındaki ücret dengesizliği tekrar ortaya çıkıyor
Kripto para hesabındaki 240 bin doları buharlaştı, suç duyurusu yaptı
Kadınlara para verip, falakaya yatırmış
50 liraya alınan kömür torbasından 360 bin dolarlık göktaşı çıktı
Yeni atanan 20 bin sözleşmeli öğretmene güvenlik soruşturması yapılacak mı?
Adalet Bakanlığı sözleşmeli 26 Personel alacak
Cem Küçük: Marketlerde fiyatlar can yakıyor, AK Parti çare bulmalı
Erdoğan: Yargıya verdiğimiz desteği sürdüreceğiz
ÖTV indirimi sonrası aracınız ne kadar oldu?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
aşı deneyimleri 1
kreol 1
evlenmek istemeyen kızı tinerle yakmak 1
kömür torbasından göktaşı çıkması 1
sirke 1
en çarpıcı film sahnesi 1
cürmün yetmez 1
bir varmış bir yokmuş 3
müdür 2
pcr testi 2
SON İLANLAR
Eskişehir Çifteler Belediyesi geçici işçi alacak
Sincan Simya Kurs Merkezi öğretmen alacak
Adalet Bakanlığı sözleşmeli 26 personel alacak
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İğdır Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Uşak Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam