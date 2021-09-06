Avrupa'nın en büyük havuzu su tutmaya başladı
|06 Eylül 2021 18:42
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2023 yılı Nisan ayında Kahramanmaraş'ta düzenlenecek EXPO için hazırlanan etkinlik
alanının yüzde 69'luk kısmı tamamlandı. Dünyadaki önemli organizasyonlardan
olan EXPO, merkez ilçe Onikişubat Belediyesi tarafından düzenlenecek. Çarşı,
kent müzesi, kafe, cami, eğlence alanları, kule, ticari alanlar ve açık alışveriş
merkezi gibi mekanları içinde bulunduracak olan EXPO rekreasyon alanının simgelerinden
olan kristal lagün havuzunda ise su tutma işlemine başlandı.
Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, yaptığı açıklamada, "Kahramanmaraş
için çok önemli olan ve kentimizi bir marka şehir haline getirecek olan EXPO
projemizin çok önemli projelerinden birini bugün devreye aldık. EXPO projemizden
en önemlilerinden kristal lagün havuzu projesi. Yaklaşık 70 bin metrekare büyüklüğünde
devasa 'lagün' yani iç havuz. Bugün itibariyle bu iç denize su tutmaya başladık
ve yaklaşık 45 gün sürecek buranın dolumu. Öncelikle el ile bir kimyasal arıtma
yapacağız ve belirli bir düzeye geldiğinde otomatik arıtma sistemimiz devreye
girecek ve bu 70 dönümlük havuz, masmavi olarak Kahramanmaraş için Türkiye'mizin
gösterimine sunulacak. Gerçekten bugün bizler için çok mutlu bir gün. Kentimizin
değişimine ve dönüşümüne çok önemli katkıda bulunacak. Yakın bir zamanda su
tam olarak dolduğunda tekrar burada buluşacağız ve bu güzelliği hep birlikte
görürüz. Kristal lagün havuzu Avrupa'nın en büyüğü, kocaman Avrupa kıtasında
büyüklükte havuz yok. Bu Türkiye'de, Kahramanmaraş'ta, Onikişubat'ta var" dedi.
EXPO alanını 2023 yılının Nisan ayında ziyarete açacaklarını ifade eden Başkan Mahçiçek, "Lagün projesine ek olarak iki tane kafe-lokanta yapımı devam ediyor. Türkiye'nin önemli projelerinden belki de yapılmamış olan çalışmasından uğur böceği inşaat çalışmaları da süratle devam ediyor. Önümüzdeki yılın baharında bütün bu çalışmaları devreye almış olacağız. EXPO projesi kapsamında içine serpiştirdiğimiz bu projeleri 2023 yılında bütün dünyanın ziyaretine açacağız" dedi.
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