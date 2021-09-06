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Prof. Dr. Hüseyin Cenk Özmutlu hayatını kaybetti

Uludağ Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Cenk Özmutlu vefat etti.
06 Eylül 2021 19:04
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Prof. Dr. Hüseyin Cenk Özmutlu hayatını kaybetti

Geçirdiği kalp krizi sebebiyle İstanbul'da vefat eden Prof. Dr. Özmutlu için 7 Eylül 2021 (yarın) saat 11:30' da Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bahçesi uçak alanında tören düzenleneceği bildirildi. Özmutlu öğle vakti Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Balat Mezarllığ'ına defnedilecek.

Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Ahmet Saim Kılavuz, Prof. Dr. Özmutlu'nun vefat haberini sosyal medya hesabından paylaşarak, "Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyemiz Prof. Dr. Cenk Özmutlu'nun vefat ettiği haberini üzülerek aldım. Kıymetli hocamıza yüce Allah'tan rahmet, başta eşi Seda hocamız olmak üzere ailesine ve tüm yakınlarına sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
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