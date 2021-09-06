Damak tedavisinde yüz felci olan Yeliz, hayatını kaybetti
|06 Eylül 2021 20:30
|+Aa- Yazdır
İzmit'te yaşayan Yeliz Demirli, 2018 yılında damak ağrısı şikayetiyle Yahya Kaptan Mahallesi'nde özel diş sağlığı merkezine gitti. Çene cerrahı Ahmet K.'nin tedavisinin ardından Demirli, yüz felci geçirdi. Ağrıları geçmeyen Demirli'nin şikayeti sonrası dava açıldı. Temmuz ayında durumu ağırlaşınca Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan Demirli, burada entübe edildikten sonra kent merkezindeki özel bir hastaneye sevk edildi. 57 gün yoğun bakım kalan Demirli, bugün hayatını kaybetti.
'HUKUKSAL OLARAK DEVAM EDECEĞİM'
Yaptıkları hata nedeniyle eşinin yaşamını yitirdiğini iddia eden Özer Demirli "Verdikleri ilaçlar eşime uyuşturucu olduğu için vücudunu bitirdi. Günde 3 ilaç kullanıyordu ve bunlar güçlü ilaçlardı. İçerisinde uyuşturucu olan ilaçları 3-4 yıldır içiyordu. Çaresini bulun dedik, 6 ay önce söylemiştik ama bulamadılar. Temmuz ayında rahatsızlanınca hastaneye sevk edildi. Daha sonra orada yoğun bakımda yer olmadığı gerekçesiyle entübe edilip özel bir hastaneye sevk edildi. 04.00 sıralarında vefat etti. 57 gün boyunca yoğun bakımda kaldı. İki kez entübe edildi. Ben artık vücudun ilaçlara tepki veremediğini düşünüyorum. Yapacak bir şeyimiz kalmadı. Çok ağrısı vardı. Ama hukuksal yön devam ediyor. Peşini bırakmayacağım, bir ay sonra 4'üncü mahkemem var. Zannetmesinler bırakacağımı, hukuksal olarak yürüteceğim" diye konuştu.
Yeliz Demirli, Yeni Mahalle Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Biontech'te 3. doz aşı olacak mı?
06 Eylül 2021 20:39
|İstanbul'da kayıtlar başladı, öğrenciler ev ve yurt telaşı yaşadı
06 Eylül 2021 19:11
|Prof. Dr. Hüseyin Cenk Özmutlu hayatını kaybetti
06 Eylül 2021 19:04
|Hamsi yüzleri güldürdü palamut ise hayal kırıklığı yaşattı
06 Eylül 2021 18:26
|Datça açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem
06 Eylül 2021 18:19
|Marmara Denizi'ne dalan Prof. Sarı'dan 'müsilaj' uyarısı
06 Eylül 2021 17:47
|Sünnet düğününde halay çekerken kalp krizi geçiren müteahhit öldü
06 Eylül 2021 15:55
|THK Kayyum'u görevden alınmak için mahkemeye başvurdu
06 Eylül 2021 14:00
|Alev Alatlı: Türkiye'nin karnı doydu
06 Eylül 2021 13:25
|Çanakkale'ye duygulandıran kargo: Bu parçanın bedeli itfaiyecilerin alın teri ile ödenmiştir
06 Eylül 2021 11:59