Nihal öğretmen ve babası son yolculuğuna uğurlandı
|06 Eylül 2021 20:31
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Sabah saatlerinde TEM Otoyolu geçişi Çayırova ilçesi Şekerpınar yakınlarında 1 panelvan, 1 yolcu otobüsü ve 2 otomobilin karıştığı kazada hayatlarını kaybeden Türkçe öğretmeni Nihal Bıkım ve 90 yaşındaki babası Fehmi Bıkım'ın cenazesi Ümraniye'deki Ihlamurkuyu Camii'ne getirildi. Baba-kızın naaşının başında yakınları taziyeleri kabul etti. Cenaze namazına, Nihal Bıkım'ın akrabalarının yanı sıra Sapanca Kemalettin Sami Paşa Ortaokulu'ndaki meslektaşları ve Sapanca'daki komşuları da katıldı. Türkçe öğretmeni 2 çocuk annesi Nihal Bıkım ve babası Fehmi Bıkım'ın yakınları zaman zaman ayakta durmakta zorlandı, gözyaşlarını tutamadı. Cenazeye katılanlardan helallik istenmesinin ardından cenaze namazları kılındı. Baba kızın naaşı sevenleri tarafından omuzlarda cenaze aracına taşındı. Cenazeler Sancaktepe Yenidoğan Mezarlığı'nda defnedildi.Nihal öğretmen ve babası trafik kazasında hayatını kaybetti
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