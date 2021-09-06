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Yerli elektrikli hizmet aracı Tragger'in otonomi testleri başladı

Havaalanı ve fabrika gibi alanlarda yük taşımada kullanılan ve sürücüsüz hale getirilecek 'Trager' isimli elektrikli yeni nesil hizmet aracının otonomi testleri Bilişim Vadisi'nde başladı. 2022'de ticarileşmesi planlanan otonom Tragger, ilk olarak Avrupa ve ABD pazarında görücüye çıkacak.
06 Eylül 2021 20:34
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Yerli elektrikli hizmet aracı Tragger'in otonomi testleri başladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; otomotiv sektöründe araç geliştirme, yazılım, otonom sürüş, konvansiyonel ve elektrikli itki sistemleri geliştirme alanlarında mühendislik servisi sağlayan FEV Türkiye ile Bursa'da yerli ve milli imkanlarla elektrikli araç geliştiren Tragger, güçlerini Bilişim Vadisi'nde birleştirdi. Şirket ile aynı ismi taşıyan 'Tragger' marka elektrikli hizmet aracının sürücüsüz hale getirilmesi için çalışmalar başladı. Tragger marka araçlar; fabrika, depo, havaalanı, kampüs, liman gibi alanlarda yük ve insan taşıyor.

700 KİLO YÜK TAŞIYABİLİYOR

Bursa Hasanağa Organize Sanayi Bölgesinde üretilen elektrikli Tragger araçlar, FEV Türkiye tarafından seviye 4 otonomiye ulaştırılacak. Bu amaç doğrultusunda 7 lidar, 1 radar ve 1 kameradan oluşan sensör seti tasarlandı. Bu sensörler ile araç, çevresindeki ortamı 360 derece algılayabilecek. 80 metreye kadar hareketli nesneleri ayrıştırıp, çarpışma ihtimalini hesaplayabilecek. Yüksek çözünürlüklü kamera ve yapay zeka tabanlı görüntü işleme algoritmaları sayesinde şerit, yaya veya engelleri ayrıştırabilecek. Üzerindeki yazılım alt yapısı ve bağlantı modülü sayesinde, aracın internet şebekesi üzerinden kumanda edilmesi ve verilerin bulut ortamında toplanması da sağlanacak. Tragger araçlar, 700 kilogram yük taşıma ve 2 ton çekme kapasitesine sahip. Yüklü halde yüzde 17'lik eğimi tırmanabiliyor. Araç, hızlı veya yavaş olmak üzere iki farklı seçenekte yol alabiliyor. Aracın bataryası, 220V'lik geleneksel şebeke akımıyla 6 saatte yüzde 100 doluluğa ulaşıyor.

'KARARLARI KENDİ KENDİNE VERECEK'

FEV Türkiye Genel Müdürü Dr. Taner Göçmez, aracı optik sensörler, kamera ve radar ile donattıklarını belirterek, "Bu sensörlerin entegrasyonunu ve A noktasından B noktasına tam otonom bir şekilde gazı freni ayarlayarak önüne bir engel çıktığında duracak şekilde bütün bu kararları kendi kendine vermesini sağlayan yazılımı ve diğer otonom sürüş fonksiyonlarını geliştiriyoruz" dedi.

Tragger kurucu ortağı Saffet Çakmak ise aracı halihazırda kontrolün kolay olduğu fabrika içindeki lojistik alanlarda personel veya yük taşımak için kullandığını kaydederek, "Bu alanlarda otonomlaştırmanın kolay olduğunu gördük. Böyle talepler de gelmeye başladı potansiyel müşterilerimizden. Bilişim Vadisi'nin buna destek olması gurur verici" diye konuştu.

PAZAR ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Tragger kurucu ortağı Ali Serdar Emre, manevra kabiliyeti yüksek, sessiz ve çevreci bir araca sahip olduklarını ifade ederek, "Bunun üzerine otonomi geliyor. Dolayısıyla heyecanlıyız. 2022'nin ilk çeyreğinde bunu ticari olarak belirlediğimiz spesifik yerlerde satışa sunmayı hedefliyoruz. Avrupa, Amerika, Orta Doğu, Kuzey Afrika gibi belirlediğimiz pazarlarda bu çalışmalarımıza başladık" ifadesini kullandı.

DHA
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