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Biontech'te 3. doz aşı olacak mı?

Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyici Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Pfizer-BionTech'in Kovid-19 aşısının üçüncü dozunun 16 yaşından büyüklere takviye doz olarak uygulanması için yapılan başvuruyu değerlendirmeye başladı.
06 Eylül 2021 20:39
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Biontech'te 3. doz aşı olacak mı?

EMA'dan yapılan açıklamada, ikinci doz aşıdan 6 ay sonra takviye olarak kullanılacak üçüncü dozun uygulanması için başvuru yapıldığını, bunun değerlendirmesinin başladığı bildirildi.

Takviye dozların aşılı kişilere korumanın azaldığı durumlarda korumayı yeniden tesis etmek için verildiği hatırlatılan açıklamada, aşı üreticisinin sağladığı verilerle hızlandırılmış değerlendirme yapılacağı, değerlendirmede ikinciden 6 ay sonra takviye olarak üçüncü doz verilen 300 yetişkinin katıldığı bir klinik çalışmanın da kullanılacağı ifade edildi.

EMA, değerlendirme sonucunun gelecek birkaç hafta içinde duyurulabileceğini bildirdi.

EMA'nın ayrıca bağışıklık sistemi çok zayıf kişilere üçüncü dozun verilmesi konusundaki verileri de incelediği kaydedildi.

Pfizer-BioNTech tarafından geliştirilen ve "Comirnaty" adı verilen Kovid-19 aşısı, AB'den 2020 sonunda onay almıştı. Aşı, AB ülkelerinde 12 yaşından büyük kişilere uygulanıyor.
Anadolu Ajansı
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