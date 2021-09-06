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Ağrı Dağı Milli Parkı'nın bazı bölümleri yosunla kaplandı

Ağrı Dağı Milli Parkı'ndaki sulak alanların bazı bölümlerinde yosun tabakası oluştu.
06 Eylül 2021 20:41
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Ağrı Dağı Milli Parkı'nın bazı bölümleri yosunla kaplandı

Türkiye'nin en büyük milli parklarından olan Ağrı Dağı Milli Parkı'ndaki bazı alanlarda, her yıl yaz döneminin sonuna doğru yosunlaşma meydana geliyor.

Oluşan kahverengi, sarı, siyah ve yeşil yosunlar milli parkın büyük bir bölümünü kapladı.

Bir çok kuş türüne ev sahipliği yapan milli parkta, suyun üzerini örten yosunlar ilginç görüntü oluşturdu.

Milli parkta oluşan yosunlar ve burada barınan bazı kuş türleri Anadolu Ajansı (AA) muhabirince drone ile görüntülendi.

Yörede milli parkta oluşan yosunlar doğa koruma ve milli parklar müdürlüğü görevlilerince sonbahar aylarında temizleniyor.
Anadolu Ajansı
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