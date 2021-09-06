TBMM Müsilaj Komisyonu, 6 ilde çalışma yapacak
|06 Eylül 2021 21:27
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TBMM Müsilaj Araştırma Komisyonu, 6 ilde 3 gün sürecek çalışmalar yapacak.
Başkanlığını AK Parti Samsun Milletvekili Mustafa Demir, başkan vekilliğini AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey'in yaptığı 20 milletvekilinden teşekkül eden komisyonun çalışması ile bilgi veren Mustafa Canbey , "Müsilaj Araştırma Komisyonu, 7-8-9 Eylül günleri çalışmalar yapacak. 7 Eylül'de İstanbul'da, 8 Eylül'de Bursa ve Yalova'da, 9 Eylül'de ise Balıkesir ilinde Bandırma ve Erdek'te, Çanakkale ile Tekirdağ'da çalışacağız. 9 Eylül'de Bandırma'da olacağız. Bandırma Körfezi'ndeki araştırmalarımızın ardından, Marmara Adası'na geçeceğiz. Aynı gün, saat 15.30'da Çanakkale'ye, daha sonra ise Tekirdağ'a giderek incelemelerde bulunacağız' dedi.
Bilindiği gibi müsilaj (deniz salyası), geçen aylarda Marmara Denizi'nde çok etkili olmuş, yüzey temizliği yapılmış olmasına karşın denizin altında varlığını sürdürdüğü açıklanmıştı.
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