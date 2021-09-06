Türkiye Uzay Ajansı'na 2 yıl için 129 milyon TL ödenek ayrıldı
Yeni 2022-2024 Orta Vadeli Programı'na göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "2023'te Ay'a gidiyoruz" diyerek duyurduğu Milli Uzay Programı'nı yürüten Türkiye Uzay Ajansı'na 2022'de 61.2 milyon lira, 2023 yılında ise 67.9 milyon lira olmak üzere 2 yıl için toplamda ayrılacak para 129 milyon TL olacak.
|06 Eylül 2021 21:28
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Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın '2022-2024 Orta Vadeli Programı (OVP)' Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasının bulunduğu karar ile yayımlandı.
OVP'de, Erdoğan'ın "2023'te Ay'a gidiyoruz" sözleriyle duyurduğu Milli Uzay Programı'nı yürüten Türkiye Uzay Ajansı'na ilişkin de 2022 yılında ayrılması beklenilen ödenek miktarı da yer aldı.
Buna göre ajansa 2022 yılında 61 milyon 293 bin lira ödenek ayrılacak. Bu ödeneğin 14 milyon 583 bin lirası personel, 12 milyon 411 bin lirası mal ve hizmet alımı giderinden oluşuyor.
Uzay Ajansı'na 2023 yılında ise 67 milyon 92 bin lira ve 2024 yılında da 72 milyon 638 bin lira ödenek ayrılması öngörülüyor. 2 yılda 128 milyon lira ödenek ayrılacak. 3 yılda ayrılan toplam ödenek 201 milyon 23 bin lira olacak.
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